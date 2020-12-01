【新冠肺炎】用手探熱易過關？測溫唔準全因8件事原來一直都探錯

新冠肺炎第四波疫情令人擔憂，其中明顯病徵是發燒，現時商場或店鋪都安裝「直立式紅外線測溫儀」，由市民自己量度體溫，將額頭移近便可，不少人甚至伸手探測便算了；手探發燒的準確性，其實容易受很多因素影響，包括手掌與溫測儀距離，又或者天氣冷手腳易凍，如此量度體溫，容易走漏眼。

發燒是新冠肺炎的主要病徵之一，第一道防線便是測量體溫，進入公眾地方或商戶大都需要探測體溫，部分由職員人手進行額探，但現時不少地方也有安裝直立式紅外線測溫儀，市民自己將額頭靠近量度體溫，又或者手伸一伸，採取手探方式也可以。

手探方式看似比起額探方便，有時毋須行近，距離較遠也已經可以，但如此量度是否準確，又或者不少人手腳經常冰冷，手探會否形同虛設？

▼手探量度體溫為什麼未必準確？（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

發燒手探手未必熱？

家庭醫生林永和回應，手溫的偏差較大，例如手握凍水或熱水後，都會受影響。有些人天生或較易手腳冰冷，即使發燒，手腳都未必會熱。

除了天生手腳冰冷，也可能受環境影響等之外，一般這類「紅外線測溫儀」都要求保持一定距離，約3-10厘米，視乎不同品牌而定。

他表示，有時餐廳職員未有監察食客的手與探測機的距離，若距離太遠，則探測結果可能有誤差。

據他觀察的經驗，很多時「直立式紅外線測溫儀」都顯示「體溫過低」，正正反映機器的靈敏度或許不足。近日天氣變凍，更大機會影響測溫結果， 出現發燒徵狀人「看漏眼」或因而「過關」，有機會將病毒散播出去。

直立式紅外線測溫儀點測至準？

手探受影響因素多，包括氣溫、曾握熱飲或凍飲等。

他補充，額頭和手的溫度，有機會相差半度至1度，「額探」和「手探」都是測量表面溫度，受環境影響較大，若是採用「直立式紅外線測溫儀」，他建議額頭好過手探。不過，即使以額探方式，也要留意出汗或化妝都會受影響測量結果。而相對「口探」和「耳探」測量核心溫度，準確性始終較低。

探熱邊種測量儀最好？

為減少散播病毒，市民若有不適便應自己量度有沒有發燒徵狀。

林醫生指，假如自己在家中測量，可以用額探或耳探的方式測溫，耳探的準確性較高，與探測者的接觸程度亦較低。

使用額探時須根據指示，留意探熱的距離及位置，以免影響測溫結果。至於口探則會增加觸接及傳染風險，操作上也可能較困難。

探測體溫方法不同，幾多度是發燒也有不同的標準。

▼ 以下是衞生署提供的「發燒溫度參考值」（按圖 👇👇👇）：

口探：高於37.5℃，或高於99.5℉ 耳探：高於38℃，或高於100.4℉ 肛探：高於38℃，或高於100.4℉ 額探：高於36℃，或高於96.8℉ 腋探：高於 37.3℃，或高於99.1℉

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市民點自保？

現時政府已收緊防疫措施，除限聚令外，亦要求所有食肆一定要為食客探熱；惟沒有規管餐廳使用哪一類的測溫方式。

即使政府規定測溫方式，使用及操作上，仍存有漏洞，分分鐘會放入「漏網之魚」，令人防不勝防。市民最好都是自律，戴好口罩，做好消毒及防疫措施，如有病徵或不適，應盡早求醫，避免出外，以免散播病毒。只要大家自律才能截斷社區隱形傳播鍊，控制新冠肺炎疫情不斷擴散。

家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

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