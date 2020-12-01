【新冠肺炎】發燒手探唔準？直立式測溫3大注意事項防漏網之魚！

新冠肺炎第四波疫情令人擔憂，患者其中一個明顯病徵便是發燒，現時不少食肆都使用「直立式紅外線測溫儀」，要求食客量度體溫；有些可用手或額測量，究竟準確性有幾高？會否讓發燒的「漏網之魚」混入餐廳，令餐廳變得更高危？

發燒是新冠肺炎的主要病徵之一，餐廳第一道防線便是測量體溫，不過現時使用的測溫儀真的準確嗎？會否形同虛設？

▼手探有咩問題？原來好易受影響？（按圖 👇👇👇）：

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發燒手探真係準？

家庭醫生林永和指，額探和手探，都屬「表面溫度」，受環境影響較大，例如氣溫、出汗，甚至化妝都會受影響。雖然手探十分方便，也是非接觸性的測溫方式；可是，手溫的偏差較大，例如手握凍水或熱水後，都會受影響。

有些人天生或較易手腳冰冷，即使發燒，手腳都未必會熱，使用直立式紅外線測溫儀，分分鐘「過關」，繼而容易散播病毒。

直立式紅外線測溫儀點測至準？

林醫生指，除了天生手腳冰冷的人，或是受環境影響等因素外，在使用直立式紅外線測溫儀的操作上，也會影響測溫結果。一般這類「紅外線測溫儀」都要求保持一定距離，約3-10厘米，視乎不同品牌而定。不過，餐廳職員很多時都未有監察食客的手與探測機的距離，以致有可能產生誤差。

手探受影響因素多，包括氣溫、曾握熱飲或凍飲等。

他補充，「額探」和「手探」都是測量表面溫度，相對「口探」和「耳探」測量核心溫度，準確性會較低。加上，不同品牌的測溫儀，定義發燒的溫度都不一，有些可能36度已被定義為發燒，因此應按機器指引使用。而額頭和手的溫度，有機會相差半度至1度，影響其準確性。

此外，據他的個人經驗發現，很多時這些「直立式紅外線測溫儀」都顯示「體溫過低」，正正反映機器的靈敏度或許不足，而近日天氣變凍，更會進一步影響測溫結果，有機會令發燒患者進入餐廳，蒙混過關，增加散播病毒風險。

他建議，假如要使用「直立式紅外線測溫儀」，可以額頭測溫，並留意測溫距離會較佳。

探熱邊種測量儀最好？

林醫生指，假如自己在家中測量，可以用額探或耳探的方式測溫，耳探的準確性較高，與探測者的接觸程度亦較低。不過他提醒，使用額探時須根據指示，留意探熱的距離及位置，以免影響測溫結果。而口探，則會增加觸接及傳染風險，操作上也可能較困難。

▼ 以下是衞生署提供的「發燒溫度參考值」（按圖 👇👇👇）：

口探：高於37.5℃，或高於99.5℉ 耳探：高於38℃，或高於100.4℉ 肛探：高於38℃，或高於100.4℉ 額探：高於36℃，或高於96.8℉ 腋探：高於 37.3℃，或高於99.1℉

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市民點自保？

現時政府已收緊防疫措施，除限聚令外，亦要求所有食肆一定要為食客探熱；惟沒有規管餐廳使用哪一類的測溫方式。即使政府規定測溫方式，使用及操作上，仍存有漏洞，分分鐘會放入「漏網之魚」，令人防不勝防。市民最好都是自律，戴好口罩，做好消毒及防疫措施，如有病徵或不適，應盡早求醫，避免出外，以免散播病毒。只要大家自律才能截斷社區隱形傳播鍊，控制新冠肺炎疫情不斷擴散。

家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

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