每日3分鐘｜28歲男高血壓中風半癱　毛巾操12分鐘降血壓點做到？

高血壓是香港最常見的慢性疾病之一，當血壓上升並持續處於高水平，可引致中風、心血管疾病、慢性腎病等嚴重併發症，更有可能致命。台灣TVBS頻道節目《健康2.0》提到如何透過飲食降血壓、一條毛巾幫助降血壓？

高血壓年輕化

高血壓是長者才有？恩主公醫院中醫部部長張晉賢在節目中分享案例，指出高血壓正在年輕化。曾有一名28歲男患者在駕駛時感到頭暈、頭痛，在休息去廁所時突然暈到，才發現他有高血壓，更中風倒下致半身癱瘓。

高血壓正在年輕化。（台灣TVBS頻道節目《健康2.0》截圖）

高血壓後果嚴重

心臟內科醫師林承箕引述一項全球統計調查指，47%心臟缺血的疾病、54%的中風病例都與高血壓有關。一般而言，全身除了沒有血管的部位，如指甲和頭髮，任何有血管的部位都會受影響。

▼高血壓影響全身？（按圖 👇👇👇）

如何及早發現高血壓？

1. 定期量血壓

高血壓是指動脈血管壁承受的壓力持續處於高水平，量度血壓一般以毫米水銀柱 (mmHg) 為單位。

▼量血壓怎樣最準確？只要掌握「722原則」便可減少量測錯誤了。（按圖👇👇👇）

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2. 不適症狀

由於高血壓病徵不明顯，大部分高血壓患者都沒有任何感覺和症狀，往往出現併發症才發現患病，但有少部分較嚴重的患者可能會出現以下情況。

▼高血壓症狀（按圖👇👇👇）：

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血壓是血液在動脈內的壓力值，在家測量血壓有助於在家監控血壓。（Getty/VCG）

一條毛巾降血壓？

基隆長庾外科副教授江坤俊在《健康2.0》頻道教大家一項毛巾操，試驗結果反映，7名試驗者有6名的血壓獲改善，只需12分鐘有助降血壓！

▼毛巾操降血壓：（按圖👇👇👇）

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8周降血壓飲食

除了服用降血壓藥，日常也可從飲食著手，透過健康飲食改善高血壓。營養師程涵宇在節目中推介了得舒飲食（DASH飲食），每天實踐能助大家於8星期後降血壓。

▼如何實踐得舒飲食？（按圖👇👇👇）

其他降血壓飲食貼士

1. 健康飲食原則

• 每天一碗以上全殻根莖類，包括小米、燕麥、糙米、黑米

• 天天5+5蔬果：每天攝取5份以上蔬菜及5份以上水果

• 多喝低脂乳製品

• 紅肉改白肉：豬肉、牛肉改成吃雞肉和魚肉，紅肉飽和脂肪較高會令血壓上升

• 吃堅果：每天一小把堅果

• 好油：獲取Omega-3不飽合脂肪酸，有益心血管

2. 飲果汁降血壓和預防血壓高

食材：青江菜、橙、芹菜

功效：富含鉀離子、鈣和維他命C有助穩定血壓

▼同場加映：洛神花茶也有助降血壓，更可補血養顏！（按圖👇👇👇）

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