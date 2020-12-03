【保暖】天氣驟降點冚被最暖？瞓覺暖笠笠6招揚吓張被都暖啲！

近日天氣明顯轉冷，天文台更預料周末氣溫跌至11、12度。晚上寒風陣陣，一上床猶如坐上「冰床」，睡覺時稍一不慎，易受寒感冒生病，睡覺保暖相當重要！著襪睡覺更好眠？蓋厚棉被先後順序都有學問？原來蓋錯次序溫度可差4度！

天文台預料氣溫下降，踏入流感高峰期，加上新冠肺炎疫情嚴峻，更要學懂保暖，抵抗病毒入侵，維持強壯體魄。

冬天風大，不少人都會加添衣物保暖，以免受寒影響身體。（Sarah Vilardo/unsplash）

受寒容易百病叢生

註冊中醫何慧潔指，不同部位受寒，容易出現不適或疾病例如頭痛、頸肩痺痛。

▼5大需要重點保暖的部位（按圖 👇👇👇）：

睡覺保暖6大方法

晚上睡覺時，我們的核心體溫會下降，保暖變得尤其重要。本文整理出6個睡覺保暖方法，好讓大家度過「暖笠笠」的冬日。

1. 三文治式蓋被法

冬天必備的羽絨被和毛毯大派用場，蓋被人人都識，但如何蓋被才最保暖？日本節目《教えてもらう前と後》曾測試3種蓋被方法，發現不同的蓋被順序會有不同效果，其中2種不同蓋被次序體感溫度更相差4度。

▼測試結果：（按圖 👇👇👇）

2. 提高被鋪保暖效果

除了「三文治蓋被法」，日本睡眠名醫坪田聰亦教大家4個提高被鋪保暖效果的方法，睡前搖晃棉被也是方法之一？毛毯經常清洗保暖好啲，還是差啲？

▼4大提高被鋪保暖效果方法：（按圖 👇👇👇）

3. 著襪進睡

註冊中醫師李灼珊指，腳是離心臟最遠的地方，血液流動較少，因此容易發冷。而著襪睡覺可改善足部血液循環不足的問題，令全身變得溫暖，進而改善睡眠質素。

不過，亦有指著襪睡覺會導致腳癬病「香港腳」，那應否著襪睡覺？家庭醫生關嘉美表示，一般著襪睡覺並無太大問題，是最多人使用和合適暖腳的方法。當著襪出汗量多而長時間沒有洗腳才會容易患上「香港腳」，只要注意襪子的清潔、出汗後起床更換襪子並洗腳便可防止腳部疾病。

如何選擇睡覺時穿的襪？

1. 舒適、透氣、合乎尺寸的純棉襪

2. 襪頭的橡筋不能太緊，如果太緊會壓逼血管，令血液循環慢，影響長遠健康

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睡覺著襪除了保暖，更有助入睡！（Thought Catalog/Unsplash）

著襪瞓覺更易入眠

睡覺著襪除了保暖，還可讓我們得以提早15分鐘入睡！據《 International Weekly Journal of Science》刊登的瑞士研究指出，當我們即將入睡的時候，大腦會增加整個身體的血液循環。而溫暖的雙腳有助血液循環，令體溫上升，讓大腦更快開始進入睡眠周期，即是讓人更容易入睡。

▼著襪瞓覺其他好處：（按圖 👇👇👇）

4. 睡前香茅水浸浴／熱水泡腳

睡覺時除了蓋被和著襪，睡前也有一些準備工夫有助保暖，中醫師謝嘉雯就提出了浸浴或熱水泡腳的方法。

家中有浴缸：香茅煲水浸浴

具有暖身效果，且香茅的味道清新

家中沒有浴缸：煲水泡腳

在足掌的前三分之一處有個穴位叫 「湧泉」，湧泉穴是腎經的原穴，其命名是指腎經之氣如泉水湧出來，流通全身和四肢。所以腳暖代表腎氣充盈，自然全身暖和。

5. 睡前飲一杯桂圓杞子紅糖茶

謝嘉雯中醫師更建議大家可以在睡前飲一杯桂圓杞子紅糖茶，具暖身效果。

▼桂圓杞子紅糖茶製作方法：（按圖 👇👇👇）

6. 平日多吃溫暖身體的食物

要抵禦寒邪，除了睡前準備並多添衣物外，透過飲食調理內在也很重要。註冊中醫何慧潔舉出一些有助促進氣血循環、溫暖身體的食物，大家日常也可多吃，強健體魄。

▼溫暖身體的食物：（按圖 👇👇👇）

▼同場加映：睡覺要暖身外，早午也要不忘為身體保暖，冬日有什麼保暖貼士？（按圖 👇👇👇）

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