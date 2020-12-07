腦部手術跟心臟病發有關？醫生拆解球王馬勒當拿病逝原因

阿根廷一代傳奇球王—馬勒當拿（Diego Maradona）逝世，終年 60 歲。據外媒指，馬勒當拿早在11月初因貧血及脫水送醫，檢查後發現硬膜下出血，繼而接受開腦手術，回家休養期間在睡夢中因心臟病發離世。而馬勒當拿亦有酗酒和吸毒習慣，令他的身體一直存在健康問題。很多人也不明白，為何完成腦部手術後的馬勒當拿，會因心臟病發離世。兩者是否存有直接關係？

本文將由神經外科專科醫生黃偉基醫生及心臟科專科醫生董光達醫生，為我們剖析球王馬勒當拿的病逝原因。

貧血及脫水有機會引致硬膜下血腫？

黃偉基醫生指，馬勒當拿出現脫水的情況或者與他的不良習慣有關。如：馬勒當拿的酗酒情況嚴重，加上身體攝取水份較少，便會導致脫水。而貧血或是造成他後來出現腦部問題的導火線，因一旦貧血容易步履不穩，球王有機會跌倒撞傷頭而不自知。送院後，可能因出現更多不尋常的徵狀去做掃描檢查，才發現腦出血的情況。

黃醫生表示，腦出血可分為腦硬膜外出血及腦硬膜下出血。前者通常比較危急，血塊位於腦膜與頭骨的中間位。腦壓增加，病人情況急劇惡化，病徵會立即浮現。馬勒當拿則是屬於後者，而這種情況也可分為急性或慢性兩種。

腦硬膜外出血及腦硬膜下出血的分別。（圖片：kenkowalker）

如果是急性，腦部出血較多，病人會較快出現病徵，出現劇烈頭痛，或者昏迷不醒的情況。急性腦硬膜下出血必定是由撞擊造成，同時也視乎撞擊的嚴重程度。例如是猛烈撞車可引致個腦部腫脹甚至能致命。另外，因喝醉後意識比較模糊，無法完全控制行動，不懂抵擋或支撐，便很大機會撞傷頭部。所以有酗酒或者濫藥習慣的病人，特別容易受傷。但這純屬意外， 與年齡與病人的健康狀態無關。

而慢性的話，雖然病人最初出血量不多，但若沒及時察覺而延遲處理的話，情況也會逐漸變差，手腳的活動功能亦會隨之出現問題。慢性腦硬膜下出血較為常見於老人家，因隨著年齡的增長，頭部的體積無法變小，但腦部卻會收縮。除了老人家較常出現腦部萎縮，酗酒及濫藥等不良習慣亦會加速腦部萎縮。腦部萎縮的情況愈嚴重，便會愈容易跌倒。有時輕微的震盪或損傷，便足以令腦部出現損傷。

年齡增長會導致腦部萎縮。(圖片：omgtw）

黃偉基醫生估計，因球王酗酒及濫藥情況比較嚴重，不肯定是否因醉了而撞傷頭部或是因他的不良習慣導致腦部萎縮而跌倒而導致急性或慢性血塊浮現。

腦硬膜下血腫只能開腦清除？

黃醫生表示，治療急性腦硬膜下血腫的方法，要視乎撞擊頭部的嚴重程度及病人是否及時獲得治療。若病人快速獲得治療的話未必會有嚴重的後遺症，但如果撞擊嚴重，腦部腫脹得快，病人便會很快昏迷。蘇醒後較容易出現問題，如有手腳不健全的情況，甚至容易有發羊吊或抽筋的情況。

另一方面，治療慢性腦硬膜下血腫的方法，要視乎血塊厚薄及血塊有否壓著腦部的情況而定。若病人的血塊較薄又沒有壓著腦部，醫生會尋求其他改善情況的方法。如：停止服用薄血藥，因薄血藥會令血塊不懂凝固，使情況繼續轉差。血塊較薄亦有可能不需做任何手術，可自行吸收及無任何後遺症。但若病人的血塊較厚，較簡單的情況下，醫生會在病人頭頂穿洞放走瘀血。但若血液太濃稠，便有機會需要進行開腦手術取出血塊。

手術後可完全康復嗎？避免復發要靠什麼？

慢性腦出血比急性腦出血浮現病徵的時間會更長，故此對腦部的影響亦較細，所以多數病人做完手術都會感覺情況良好。

話雖如此，根本性的問題都需要改善。例如：解決容易撞擊問題，避免在腦部未完全康復前，出現醉酒跌倒或有劇烈運動導致頭部撞擊的情況，減少問題再度出現的機會。如不幸出現嚴重撞擊的情況，導致失去知覺，及部份記憶完全喪失，便屬於腦震盪。這類型的病人情況較緊張，需要儘早做素描檢查。

理論上，腦部及心臟功能是分開獨立運作及互不相干的。但如果腦部嚴重受傷時，會増加整個身體的負荷，特別是對心臟的需求會很大。如果病人的心臟底子差，在做完腦部手術後幾日內會發生有一些情況，心臟會難以承受而出現問題。而馬勒當拿是在做完腦部手術後兩星期才有心臟問題，故此並不排除他本身就有心臟問題。

腦部手術引致心臟病發？或跟停藥有關！

另一邊廂，董光達醫生則表示，腦部手術前後及手術時也有可能增加病人心臟的負荷，進行全身麻醉的手術也須符合不同的條件及通過做心臟測試。醫生會根據病人的病歷是否高危，運動量的水平決定。若運動量好，承受的能力便較高；如運動量有偏差，即是小量運動便會感到不適，便屬於手術前後較高風險的病人，需要做特別的心臟檢查以測試他是否適合做手術。因馬勒當拿是在腦部手術後兩星期並出院後才病逝，故董醫生認為其腦部手術的即時風險已過去。

但手術前後的藥物改變則可能跟馬勒當拿逝世有關。腦部出血時，有部分心臟藥物需要停藥，包括一些通血管藥。若馬勒當拿本身有冠心病，並有進食一些通血管藥如：阿士匹靈等藥物，若因要進行腦部手術而停藥，那麼其病人的心臟病發機會亦會因而有所増加。

吸毒、酗酒，跟心臟病發作有直接關係嗎？

董光達醫生指出，酗酒對心血管病有很大的關係。一般的酒精攝取並不會有太大影響，但喝酒過量的確會増加患有心血管病的風險；如：男士每天攝取多過兩度酒精（即兩罐啤酒、兩shot烈酒或150ml紅酒以上） 便已經是過量。

酗酒亦會増加高血壓的風險。除此之外，酒精本身較高熱量，會引致糖尿病及肥胖問題。而這些全部也是增加患有冠心病風險的原因。據醫生觀察，馬勒當拿本來就有肥胖問題，以身型推斷他有代謝病的風險很高。酒精亦可以直接影響心臟細胞，所以酒精過量容易使病人有心臟衰竭以及在心律不正常的機會。

（圖片：linky.tw）

心臟病發有什麼先兆、病徵？一秒已能從正常變成不正常

董醫生分享，冠心病患者通常會感到心口痛、做運動時胸口位置會感到不適或體能忽然下降。若是心臟衰竭，病者則會有氣喘及腳腫等病徵。醫生建議若發現有類似病徵，應立即求醫。

心臟病發可導致突發性的心律不正常，包括引致猝死的心室顫動，心室顫動很突發性，由正常心跳至不正常，一秒內已可轉變。而當心室顫動出現時，心臟便無法有效地把血液送往身體各個器官。尤其是若腦部缺氧，病人很快便會失去意識，若四分鐘以上更會導致永久性的損害。若未能及時救治，短時間內將會死亡。

心臟病發在什麼時間？怎樣預防？

董光達醫生表示，心臟病發和心衰竭引致的心律不正常，在任何時間也可能發生。病情合適的患者可裝植入式心律整流除顫機，以持續檢查的心率和心律，偵察有沒有任何可以導致猝死的突變，在需要時可以將電脈衝送往心臟引發心跳，或發出電擊令心律回復正常，提高存活率。

（圖片：cardiacbc）

但如果是血管科的疾病，在運動時病徵會較容易察覺，因在運動時心臟負荷較大。如發現有嚴重的心血管疾病，病人可能需要接受冠狀動脈成形術，俗稱「通波仔」，以擴張血管，改善心臟的血液供應。

做完腦部手術是令病人心臟病猝死的原因嗎？

理論上，顱內出血會増加腦壓。腦壓嚴重到影響腦幹時會令病人不能呼吸，其次時腦壓高時引致劇烈頭痛也會令腎上腺素增加，便心臟負荷増加。但大部分顱內出血的病人的死因不是因為心臟病發，這只是一些附帶發現。醫生推斷，馬勒當拿因肥胖問題有心血管病的機會非常高，而在腦部手術後須要停服部分藥物，故此亦増加了心臟病發的風險。

黃偉基醫生，香港註冊神經外科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)