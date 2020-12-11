隱形眼鏡只能戴十年？一文揭露各種禁忌、迷思真假

佩戴隱形眼鏡對於注重形象的香港人來說，一點也不陌生。不過佩戴人數多，並不代表他們清楚隱形眼鏡正確用法。網上曾流傳「隱形眼鏡使用有年限，從初次佩戴起，只能持續10年，否則便會傷害眼睛」，究竟這個迷思是真是假，眼科專科醫生陳卓琪醫生將會為我們解答佩戴隱形眼鏡的各種疑問。

佩戴隱形眼鏡只有十年期限？

陳卓琪醫生指出，事實上並沒有所謂十年或二十年的佩戴隱形眼鏡期限。每個人是否適合戴隱形眼鏡要視乎佩戴者的個人體質及生活習慣。

如果佩戴者有充足的淚水分泌，而且沒有因為佩戴隱形眼鏡而出現角膜缺氧、眼乾、痕癢或敏感等問題，戴隱形眼鏡超過十年的人士、甚至長者亦可繼續佩戴隱形眼鏡。相反，任何時候因為佩戴隱形眼鏡而出現眼睛不適，便應立即找眼科醫生檢查佩戴隱形眼鏡的狀況，以判斷是否合適繼續佩戴隱形眼鏡。

揀隱形眼鏡有學問？透氧度、含水量最重要！

陳卓琪醫生表示，佩戴隱形眼鏡時，鏡片覆蓋著⻆膜，形成氧氣傳到角膜的一道屏障，透氧率就是衡量這道屏障的指標，數值越大即代表越透氧，透氧率不足會令角膜出現缺氧的情況。當角膜長時間缺氧，結膜血管會開始向角膜邊緣增生，引致角膜水腫、發炎，令患者雙眼疼痛不適，且出現流眼水、怕光等問題。嚴重的水腫情況會導致角膜結疤等問題，使患者不能再戴隱形眼鏡，也可能永久影響視力。

隱形眼鏡鏡片的含水量越高，透氧率就會越高，佩戴時感受到的異物感亦會較低，但高含水量亦代表水份會蒸發得越快，若佩戴者淚水不夠補充鏡片所需水分的情況下，鏡片就會因保水性不足導致異物感、眼乾、紅眼，或者透氧效果可能達不到理想化進而令⻆膜缺氧及增生血管等問題。

過度乾燥的鏡片會摩擦到角膜表面破皮，危害眼睛健康，所以佩戴者驗配隱形眼鏡時需特別注意淚水分泌情況，以選配一副高透氧度但含水量不會過高而無異物感的隱形眼鏡。

（圖片：Commonhealth）

重覆戴即棄式隱形眼鏡，恐傷眼致眼疾？

以往隱形眼鏡的種類多為月拋型及年拋型，顧名思義，在適當佩戴及清潔鏡片的情況下月拋型鏡片可使用一個月之後抛棄，年拋型可使用一年後才抛棄。

而陳卓琪醫生強調，日拋型隱形眼鏡鏡片在當日使用後就要抛棄。因為其後隱形眼鏡的整體透氧度及材質都會下降，而不再適合佩戴。重覆佩戴日拋式隱形眼鏡容易導致眼乾、眼紅、⻆膜缺氧、⻆膜水腫及增生血管等眼睛不適的問題，更會傷害到眼睛！

佩戴不當 眼角膜易受損

每日戴、除隱形眼鏡，佩戴者是有機會意外被鏡片或指甲刮損角膜的，嚴重者會有眼紅、刺痛、怕光、視力糢糊等症狀。一般而言，角膜表面受損，過幾天便會自然痊癒，但期間需立即停止佩戴隱形眼鏡，並按眼科專科醫生的診症及處方，使用抗生素眼藥水滴眼，避免角膜傷口感染導致角膜潰瘍，同時令受損的角膜盡快癒合。若眼睛不適情況持續甚至惡化，便應盡快找眼科醫生作進一步檢查。

隱形眼鏡會跌到眼球後方？正確處理很重要！

陳卓琪醫生表示，眼球表面有一層薄膜連接著角膜緣和眼瞼內層，因此鏡片不可能通過這層薄膜移到眼球後方，所以從生理學的角度，隱形眼鏡鏡片根本不可能滑到眼球後面。

但一般人用力揉完眼睛後發現隱形眼鏡不見了，會反覆用手指觸碰眼珠，試圖找到消失的鏡片，導致角膜表面被劃傷，產生異物感。即使最後發現鏡片，但已造成嚴重傷害。 正確的處理方法應該是先滴生理食鹽水或人工淚液，然後上下左右轉動眼球，嘗試感受哪個位置特別不舒服，鏡片通常就在那裡。之後稍微拉開上下眼瞼，轉動眼球請旁人協助尋找。 如果這些方法都找不到隱形眼鏡，便應尋求眼科專科醫生的協助。

（圖片：Shutterstock）

你有戴對隱形眼鏡嗎？三大禁忌你要知！

一般而言，佩戴隱形眼鏡的時間，最好限制在每天8小時以內，最多不超過10小時，但實際佩戴時數仍需視個人眼睛狀況及作息習慣而定。長時間佩戴隱形眼鏡會使眼睛淚液分泌不足，或淚液過度蒸發，令眼球表面無法保持濕潤，導致乾眼症，繼而令眼睛疲倦以及增加敏感甚至受細菌感染的機會。

佩戴者應正確使用隱形眼鏡護理液清潔鏡片，切勿以生理鹽水、自來水、礦泉水浸隱形眼鏡，否則不但沒有殺菌抑菌效果，還容易滋生更多細菌，只會把隱形眼鏡越洗越髒！

另外，陳卓琪醫生不建議游泳時佩戴隱形眼鏡，因為沙灘或泳池的水含各種微生物，佩戴時微生物會緊貼於角膜上，增加角膜受細菌、寄生蟲、真菌、病毒等感染的風險從而導致角膜潰瘍，其中以亞米巴原蟲及綠膿桿菌感染最為嚴重，可導致眼角膜出現膿瘡甚至蝕穿而需要角膜移植，嚴重情況可引致永久失明。

而且，佩戴隱形眼鏡時也絕對不可以睡覺，否則容易導致角膜缺氧，甚至發炎等問題。

佩戴隱形眼鏡去燒烤或吃火鍋也可免則免，因為隱形眼鏡會受外在環境溫度較高的影響下變得過亁而黏在角膜上，但並非熔化了，這時候佩戴者千萬不要過度用蠻力摘除隱形眼鏡，否則容易導致角膜受傷。正確處理方法是使用大量生理鹽水或隱形眼鏡藥水冲洗眼睛，然後輕力摘下隱形眼鏡，並盡快找眼科專科醫生求診。

眼科醫生分享 6大情況不宜戴隱形眼鏡

１. 患有眼部疾病、感冒期間及眼晴感染發炎期間

２. 工作環境差或需長時間待在空氣乾燥的環境（比如：冷氣房或長期間乘坐飛機時）

３. 孕期期間

４. 游泳或洗澡時

５. 睡覺時

６. 燒烤或吃火鍋時

眼晴是靈魂之窗，切勿因貪圖方便，隨便處理隱形眼鏡，而毁眼晴一生健康。

陳卓琪醫生，香港註冊眼科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)