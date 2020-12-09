心臟病｜無故胸悶胸痛可能是肌肉拉傷或肺炎？胸痛6大原因要留心

提到胸悶、胸痛，應該有許多人會馬上聯想到心臟問題，像是心肌梗塞等。其實胸痛的原因有很多，除了心臟疾病也可能是其他器官疾病所造成的。以下就來介紹哪6種原因會造成胸悶、胸痛的狀況發生，而這些病症的特徵又是什麼。

▼胸痛可能的6大原因（點擊下圖看清！👇👇👇）

1. 心臟疾病

病症特徵：有悶痛感但痛點不明顯，改變姿勢後疼痛感並不會因此減輕或增強。

心肌梗塞最特別的疼痛是，指不出疼痛的「明確點」，變換不同的姿勢也不會更痛、或是更不痛。最明顯的症狀，其實是「做了運動、心臟跳動時，附近會悶痛、疼痛」，如果總是在運動後覺得胸痛，可能要去檢查心臟的相關功能。而主動脈剝離是非常嚴重的問題，幾乎到達血管破裂的程度，因此如果背部、胸部「突然出現」撕裂、刀切感的疼痛，都要儘快到急診、或是心臟內科看診。

2. 肺部疾病

病症特徵：痛點不明顯，而且可能伴隨咳嗽等症狀。

肺部疾病要在影響到肋膜、或是壓迫到神經的時候才會有疼痛感，所以疼痛的症狀不太明顯；另外，像是細菌感染、黴菌感染造成的肺炎，或是肺結核，因為肺部積痰，也會有胸部悶痛的感覺，但多少會伴隨咳嗽、容易喘、呼吸困難等症狀。

3. 胃部疾病

病症特徵：有悶痛感但痛點不明顯，而且會有火燒心，也就是胸腹部有灼熱的感覺。

胃酸倒流（又稱胃食道逆流）是引起胸痛的常見原因之一，因為胃酸通過食道跑到口腔，過程中會傷害到食道，讓火燒心胸、腹部產生一種灼熱感，患者經常在進食後、坐著或躺下時感覺更不舒服。

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4. 肌肉拉傷

病症特徵：有明顯的壓痛點，而且改變姿勢的時候會更疼痛。

如果因為錯誤姿勢或是超過肌肉可負荷強度，硬撐著做完運動，就有可能造成肌肉拉傷。而且這種疼痛屬於「體表痛」，所以可以明確的找到痛點，如果改變姿勢會更加疼痛或不痛，那就非常可能是肌肉拉傷所造成。

5. 帶狀皰疹

病症特徵：有明顯的壓痛點，屬於神經痛，就算改變姿勢疼痛感也不會受到影響。而且約2-3天後會出現水泡。

帶狀皰疹俗稱生蛇，因為是病毒侵犯神經，所以疼痛是會持續不斷，變換姿勢也不會改變疼痛，而且可以找到明顯的壓痛點。除了疼痛之外，還會有頭痛、發燒等類似感冒的症狀，經過2-3天開始出現紅疹，進而形成一群群水泡。

6. 心理因素( 焦慮 )

病症特徵：痛點不明顯，可能會一下子痛一下子不痛。

心理因素像是焦慮，也是可能引起胸悶、胸痛的原因之一。這是因為焦慮的人特別容易受到暗示，看到一個疾病就覺得自己是這個疾病，也相對應的出現症狀。如果遲遲檢查不出器官的疾病，卻又覺得非常不舒服，可以考慮檢查自律神經，看看是否有自律神經失調的狀況。

小提醒：以上僅供參考，如果胸痛一直持續著，建議還是馬上去看醫生找出病因比較保險。

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