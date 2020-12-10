【心臟病】胃酸倒流可能心臟病？5大症狀抑鬱症更年期女性易病發

心臟病在女性死因中佔前幾名，但出現的症狀卻因人而異，症狀和典型的胸痛不同，有些女性所出現的警訊都是非典型的，所以對女生來說，預防心臟病最重要的就是如何辨識這些可疑的症狀，以便及早治療。 撰文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼女性的心臟病症狀有哪些？（點擊下圖看清！👇👇👇）

心臟病症狀

- 胸痛或胸口不適，並不是每個患者都會發生，但是心臟病的典型症狀。

- 疼痛擴及手臂、頸部、下顎、胃及背部，疼痛可能發生在單一部位或全部，對某些患者來說這些疼痛可能很劇烈，有些則只是感到輕微不適。

- 感覺噁心、出汗、呼吸困難，以及頭痛伴隨胸痛、不適。

- 有點像消化不良或胃酸倒流（又稱胃食道逆流）的不適。

- 全身不適，或伴隨胸痛、昏昏欲睡。

心臟病所導致的胸悶、胸痛症狀可能很輕微，女性患者對於此類胸痛，可能只是感覺胸悶或緊繃，這是因為女性心血管阻塞的情形不只是冠狀動脈阻塞而已，可能也擴及冠狀動脈微血管，也就是所謂的小血管心臟疾病（Small vessel heart disease）或冠狀動脈微血管功能疾病（Coronary microvascular disease）。而女性的心臟病症狀較常發作於休息或睡覺時，精神壓力也可能是誘發心臟病的主因。

女性心臟病的風險因素？

高血壓、高膽固醇和肥胖等幾個冠狀動脈疾病（Coronary artery disease）的典型風險因素，都會對男性或女性造成危害，然而在女性族群中，以下這些情況更容易罹患心臟病：

- 糖尿病（Diabetes）。 - 精神壓力和抑鬱症。 - 抽煙。 - 不運動。 - 更年期。 - 孕期併發症（Pregnancy complications）。 - 心碎症候群（Broken heart syndrome）或稱章魚壺心肌症 （Takotsubo cardiomyopathy），是一種經常由生理或情緒壓力引起之短暫性心肌病變。

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不只有年長女性會得心臟病

很多人可能以為年長的女性較容易罹患心臟病，但其實任何年齡層的女性都可能，尤其是年齡在65歲以下，有家族心臟病史的人，更需要注意上述的心臟病風險因素。

女性如何降低罹患心臟病的風險？

女性可以透過改變各種生活習慣來降低罹患心臟病的風險，例如：

- 保持健康的理想體重。 - 戒煙或拒絕吸煙。 - 規律運動。 - 多吃全榖物、各類蔬果，選擇瘦肉、低脂或無油產品，避免飽和脂肪與反式脂肪，並採取少糖低鹽的飲食。

一般而言，女性較少因為急性心臟病發作而進急診室的案例，因為女性心臟病的症狀通常較輕微而難以被發現，甚至有患者輕忽症狀，因此若您已出現前述症狀或懷疑自己可能有心臟方面的問題，請叫救護車急診就醫，除非不得已，否則請勿自行開車到醫院。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：女性心臟病不只是胸痛？症狀因人而異】