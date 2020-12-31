【肝病】手掌有紅斑指甲變灰身癢　肝病5大皮膚警號男人甩頭髮？

「皮膚搔癢，一定是肝臟不好！」許多民眾都有這樣的想法，認為肝臟不好就無法解毒，導致皮膚發癢。台灣肝病防治學術基金會表示，肝臟疾病確實會導致皮膚異常，例如黃疸或色素沉著，指甲脆弱、杵狀指等，建議出現警訊時要積極就醫，及早找出病因。肝基會表示，除了皮膚發癢以外，下列幾種皮膚問題，也有可能與肝臟疾病有關：

▼肝臟疾病警號（按圖率先了解👇👇👇）

1. 膚色改變：黃疸或色素沉積。

2. 皮膚血管異常：肝硬化病人可能會有蜘蛛痣（好發於面部、上胸部）、腹壁靜脈曲張、手掌紅斑等。

3. 皮疹：蕁麻疹久久不退、血管神經性水腫、小腿持續潰瘍。

4. 指甲變化：部分肝硬化或肝炎病患會出現灰指甲、指甲脆弱、杵狀指、線狀黑甲等。

5. 掉髮、毛髮稀疏：肝臟疾病患者由於雌激素代謝下降，導致血中濃度升高，雄激素下降，男性病人常會出現毛髮稀疏。

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台灣書田診所肝膽腸胃科主治醫師王志堂表示，肝臟是沉默的器官，即使處於發炎狀態，通常也沒有症狀，提醒乙、丙型肝炎患者、常酗酒者（酒精性肝炎）、肥胖者（脂肪性肝炎），如果出現易累、食慾差、沒胃口等症狀時，就該積極就醫。

一般來說，慢性肝炎患者通常臉部暗淡，皮膚沒有光澤，如果出現眼黃、皮膚發黃，就表示病情嚴重。至於所謂的肝掌，也是肝炎患者症狀之一，手掌心呈現泛白、無血色的樣子，但一般人較難判讀。

此外，蜘蛛痣常發生在胸口，症狀為中間出現1個紅點，周圍有血絲狀，很像是被蚊蟲叮咬，如果用原子筆等細棒來壓迫痣中心時，痣就會消失，放開後又會出現，這也可能代表已經罹患肝臟疾病。

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