港鐵站樣本包｜每日萬個免費嘟交回地點攻略　點知派晒唔使白行？

港鐵站樣本包已經開始派發！由於新冠肺炎疫情第4波來勢洶洶，限聚令再度收緊，周四（12月10日）起堂食至下午6時，健身室、美容院須暫時關閉。面對確診個案急增，病毒檢測樣本包需求漸大。除了政府醫院門診、郵局、流動站等可索取樣本包外，由12月7日起在港鐵葵芳、北角、大圍等10個站內設置「自動派發機」，方便巿民以八達通自助領取樣本包。究竟港鐵站自動派發機位置在哪裏，如何查看供應情況，又怎樣交回樣本？

政府承辦商每日會提供約1萬個收集包，大致平均分配到十個港鐵站非付費區的自動派發機，各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。(資料圖片/歐嘉樂攝）

港鐵站樣本包每人每日限取一包？

政府承辦商每日會提供約1萬個收集包，大致平均分配到10個港鐵站，市民可在設於港鐵站非付費區的自動派發機領取，各站每天均有定額供應，每人限取一包，派完即止。

▼10個港鐵站「自動派發機」位置在哪裡？（按圖 👇👇👇）

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▼「港鐵站樣本包」如何領取？出發前如何得知哪個港鐵站還有存貨，不用你白走一趟？採樣後又應交回哪裡？（按圖了解 👇👇👇）

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雖然規定每人僅限索取一包，但《香港01》記者以同一張八達通測試，發現相隔約15分鐘後即可重新拍卡領取，變相「無限領取」，須靠市民自律。

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港鐵站樣本包交回哪裡？

市民可於車站營運時間到相關車站以八達通自行領取樣本收集包，費用全免。出發前可預先下載手機應用程式「MTR Mobile」，透過「Traffic News」知道樣本收集包的供應情況，包括是否已經派完或尚有供應，方便市民查看。

須留意的是，港鐵站只會派發樣本收集包，市民採集樣本後，須自行交回以下指定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衛生署診所，而非派發的港鐡站。

▼47間普通科門診地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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▼13間衛生署診所地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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此外，市民亦可前往全港121間郵局、私家醫生取得樣本收集包、或到14間社區檢測中心、7個流動採樣收發地點，或政府認可的本地醫療檢測機構接受檢測。

▼「流動採樣亭」地址及開放時間一覽（按圖 👇👇👇）

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▼不想自行採集樣本，也可到「政府認可19間本地醫療檢測機構」進行病毒檢測（按圖👇👇👇）

採集樣本方法

取得樣本包後要自行採集樣本，採集前2小時內不能進食和漱口，採集方法亦很簡單，2、3分鐘便完成。

▼採集樣本前準備及方法（按圖 👇👇👇）

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市民採集樣本後可親身或透過家人或親友將樣本交回以上指定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衛生署診所；或是聯絡上門收取樣本服務，把樣本交回診所，費用$100。

上門收取樣本服務公司：

GOGOVAN

https://www.gogovan.com.hk/covid-19-testing（查詢電話： 5681 4989）

Pickupp

https://hk.pickupp.io/zh/blog/COVID-19-sample（查詢電郵： hk@pickupp.io）

Toby

https://www.hellotoby.com/zh-hk/ds/檢測樣本速遞服務（查詢電話： 3703 3250）

測試結果三日內會知道，若在遞交樣本後三個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

若檢測結果呈陽性反應，衞生署會安排有關人士入住公立醫院接受治療。衞生署會為沒有病徵的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。

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