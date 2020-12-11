【新冠肺炎】6點禁堂食晚餐早吃5大益處　燒脂快降血壓幾點食好？

新冠肺炎第四波疫情不斷爆發，政府收緊防疫措施，限聚令減至2人外，食肆晚上6時後亦禁堂食。不少人受堂食禁令影響，不能早吃，只好外賣或自煮，但其實有研究發現，原來早食晚餐有助減肥外，還可降血壓，甚至減低患癌機會！晚餐時間愈早愈好，究竟要幾早最好？

新冠肺炎第四波疫情不斷爆發，政府收緊防疫措施，除了限聚令減至2人外，食肆晚上6時後亦禁堂食。（資料圖片／盧翊銘攝）

新冠肺炎疫情下的限聚令，6時後便禁止堂食，不少人愁晚餐沒着落。但其實晚餐應該愈早愈好，專家建議，晚上不應吃太多，而時下流行的斷食，則也是6時後便不可吃！

晚上6時和10時吃晚餐，有什麼分別？

《臨床內分泌學與代謝雜誌》（The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism）研究找來了20名年齡約26歲、BMI符合健康標準的人士，分別安排他們在晚上6時和晚上10時進吃晚餐。

晚餐的營養成分（包括卡路里、脂肪等）相同，睡覺時間也同時訂在晚上11時，然後在傍晚和隔日早上每小時記錄他們的葡萄糖、胰島素、皮質醇等數據。

▼結果發現早吃晚餐有什麼變化（按圖 👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

1. 脂肪燃燒

結果發現，晚上10時吃晚餐的參與者，血糖水平在高峰時比起在晚上6時進吃的另一組人平均高出18%，燃燒的脂肪量也平均少10%！

美國健康網站Healthline報道指，是次研究中的參加者，本身都是健康人士，但遲食晚餐已令他們的血糖升高，而燃燒脂肪量下跌，而對肥胖人士及糖尿病患者即代謝慢的人影響更大。

▼ 新陳代謝慢有什麼症狀（按圖 👇👇👇）：

+ 13 + 13 + 13

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2. 患癌機會

西班牙巴塞隆拿全球醫學中心（Barcelona Institute for Global Health）在2018年發表的一項研究發現，晚上9時前吃晚飯，或睡眠和進食間保留至少兩小時間隔，患乳腺癌和前列腺癌的風險，比起晚上10時後或睡前短間內進食，降低20%。

3. 記憶力差

《The Telegraph》報道引述美國加州大學一項研究利用老鼠進行實驗，發現進食不定時，包括太晚進食，會損害識別新事物的能力，而且更難建立長期記憶。所以就算工作再忙碌，也要盡量早食晚餐，以免影響健康！

5. 胃酸倒流

早食晚餐或可有助你減少出現胃酸倒流。《The New York Time》報道引述醫生意見指，8點後或在睡前3小時內進食，且進食較油膩的食物，再在短時間內進睡，是引發胃酸倒流的重要原因，因為胃部需要數小時才能清空，如果胃部仍飽滿就去睡，很易令胃酸溢出食道。

4. 高血壓

若你平時是7時後才吃晚餐，雖然也算早，但其實也有機會導影響血壓。《The Telegraph》報道引述土耳奇一項研究指，晚上7時後吃晚餐，可令人體的血壓一整夜都維持在較高水平，尤其睡前兩小時內進吃對血壓的影響，可以比攝取高鹽食物更大！建議晚上7時前吃晚餐為之最佳時間。

最佳晚餐時間是…

早食晚餐好處多多，但若果工作或其他因素，未能早吃晚餐，則也可用其他方法補救：

• 下午吃高蛋白質食物

不少人因為忙碌而遲吃晚餐，又或晚上往往不自覺吃得更豐富，這種情況建議在下午吃點高蛋白質食物，如希臘乳酪、烤雞沙律等「打底」，晚上後便以小零食取代整個晚餐。

▼ 同場加映： 蛋白質食物文章（按圖 👇👇👇）：

+ 9 + 9 + 9

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• 早午餐分量應大於晚餐

建議訂好一日吃多少餐、進食的時間及分量，首先早餐要吃得最飽足，午餐也不能跳過，如此晚餐分量則應相對較少。

▼ 同場加映： 早餐點食至好？（按圖 👇👇👇）：

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