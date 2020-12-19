背痛｜瞓醒起身背部僵硬疼痛？教你辨別下背痛種類勿輕視腰酸背痛

「今天早上我的背又痛到不行！」小陳發出簡訊：「可能要請假…」「你年紀輕輕，怎麼這麼容易腰痠背痛？」友人迅速回覆。 「可能是之前車禍傷到吧。」小陳寫著：「我本來也以為多休息就會好，偏偏每次都是起床的時候最痛。」「聽起來怪怪的…」友人傳了張沉思的貼圖，接著回覆：「趕快去看醫生吧，我進公司會幫你請假。」

▼下背痛有兩種：機械性、發炎性 （按圖率先了解👇👇👇）

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下背痛有兩種：機械性、發炎性

台灣成大醫院過敏免疫風濕科翁孟玉醫師指出，腰酸背痛是經常遇到的問題，大概每個人都曾經在工作後、久坐後背痛發作。當背痛發作，肌肉緊繃痙攣時，我們通常可以透過「多休息」來紓緩疼痛。這類型的腰痛稱作「機械性背痛」，最常見的原因為過度活動、姿勢不良，或搬運重物使背部受力過大，導致肌肉與韌帶過度拉扯而受傷。面對機械性背痛，要盡量維持良好的姿勢，多多休息，適當地做復健，就能漸漸緩解。

然而，如果發現自己「休息愈久，愈不舒服」，就得提高警覺，這可能是「發炎性背痛」。發炎性背痛的患者常於晨間起床時感覺僵硬疼痛，但起床活動一段時間後症狀相對改善。而且，發炎性背痛的患者年齡大約在二十歲上下，絕大多數都小於四十歲，較機械性背痛患者來得年輕。發炎性背痛患者的家族成員中常有類似的症狀。

翁孟玉醫師提醒，「發炎性背痛」比較難纏，需及時接受藥物治療，才能減緩狀況惡化。假使有這類型的腰痠背痛持續三個月以上，最好要就醫檢查。

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發炎性背痛有哪些？

台灣台中榮民總醫院過敏免疫風濕科黃文男醫師表示，多數的發炎性背痛患者會抱怨下背部與臀部附近的疼痛與僵硬，這種發炎性背痛的原因是身體出現了慢性發炎反應，使脊椎關節處於持續發炎的狀態。

以下是常見導致脊椎關節慢性發炎的原因：

1. 僵直性脊椎炎

僵直性脊椎炎常出現在二十歲上下的年輕人，主要症狀為下背痛、晨間僵硬和下肢關節發炎，由於早期症狀不明顯，經常被誤認為是運動傷害或姿勢不良造成的下背痛，也有不少病友已經長期習慣了疼痛，而錯過早期診斷及早介入的時機。

2. 乾癬性關節炎

乾癬是一種外顯於皮膚上的免疫疾病，雖然主要病灶表現於皮膚，卻屬於脊椎關節病變家族的其中一員，近三成的乾癬病友會合併乾癬性關節炎的症狀。

3. 發炎性腸道疾病

發炎性腸道疾病會讓病友出現腹瀉、腹痛、血便等症狀，常被誤以為是腸躁症，約有四分之一的病友腸胃道以外的症狀，關節發炎就是其中一個症狀表現。

4. 其他

反應性關節炎及非典型脊椎炎也是發炎性背痛的可能原因。

常見發炎性背痛有哪些？（照護線上授權使用）

如何診斷僵直性脊椎炎？

台灣翁孟玉醫師解釋，要診斷患者是否罹患僵直性脊椎炎，醫師需要了解病史，患者下背痛的狀況是否已經超過三個月、是否符合晨間僵硬、經休息無法改善等典型特徵。

接著醫師會進行身體檢查，確定腰椎運動範圍受限的程度、擴胸範圍受限的程度、脊椎的彎曲程度，並評估是否有其他肌肉骨骼的症狀。

如何診斷僵直性脊椎炎？（照護線上授權使用）

患者需要抽血檢驗體內的發炎指數和是否帶有人類白血球抗原B27基因（HLA-B27）。根據研究，帶有HLA-B27基因的人2-10%將會罹患僵直性脊椎炎。

影像的部分會安排X光檢查，以評估薦腸關節發炎的程度。

該如何治療僵直性脊椎炎？

台灣黃文男醫師說明，發炎性背痛經常是慢性且反覆發作，因此患者在面對僵直性脊椎炎時，要做好長期抗戰的心理準備，好好了解疾病的病程與可能帶來的後續問題。

若能及早診斷、早期介入，利用藥物控制僵直性脊椎炎，則能大幅減少關節破壞、避免功能喪失。目前，第一線治療藥物為非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），可以降低關節發炎的程度、緩解疼痛。類固醇可用於局部注射，不建議長期口服或注射。

免疫調節劑（DMARDs）對於合併周邊關節炎病患有部分療效，但是，少部分人會出現腸胃不適、皮膚過敏、肝功能異常等副作用。

倘若傳統治療藥物無法有效控制病情，就應該考慮使用生物製劑。生物製劑是具有專一性的免疫抑制劑，可以抑制特定的發炎因子，達到治療疾病的效果。先前研究發現，僵直性脊椎炎病友體內有高量的發炎因子「腫瘤壞死因子（TNF）」，抗腫瘤壞死因子生物製劑便成了醫師們常用的治療武器，並具有多年的臨床經驗證實其療效及安全性。

生物製劑需要注意感染問題，但不須過於擔心，醫師會進行事前評估及追蹤，將風險降到最低。

黃文男醫師說，「我們都會一再提醒患者，僵直性脊椎炎屬於慢性病，務必與醫師好好配合，定期回診，依照指示用藥，才能讓病情穩定，減少關節發炎或功能的損失。」

不治療會怎樣？

台灣翁孟玉醫師叮嚀，假使沒有好好控制僵直性脊椎炎，患者的脊椎會於不間斷的骨頭重塑過程中失去活動度，導致患者姿勢總是躬身前傾。而且僵直性脊椎炎患者罹患骨質疏鬆症的機會也很高，因而提高了之後骨折或脊髓損傷的風險。關節變形往往是不可逆的傷害，及早治療是預防功能喪失的最佳辦法。

此外，由於僵直性脊椎炎是自體免疫所造成的慢性發炎反應，不但會影響關節，也可能進展到為全身性疾病，可能出現虹彩炎而眼睛痛、畏光，或是心血管疾病、腎臟病變、肺纖維化、骨質疏鬆等多種麻煩的共病。

若有持續超過三個月的背痛、晨間僵硬、愈休息愈不舒服的狀況，要提高警覺，儘快就醫喔！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：下背痛有兩種，第二種別輕忽，醫師圖解懶人包】