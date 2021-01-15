專訪耳鼻喉專科吳耀榮醫生　鼻咽原來要定期檢查？

隨著2019冠狀病毒病（Covid-19）的出現，大眾也關注起上呼吸道感染，社會上愈來愈多人關注呼吸道健康，當中症狀如：鼻涕倒流、鼻塞、耳鳴等，原來與鼻咽癌的病徵相似，因此今年市民到耳鼻喉專科進行求診和檢查的次數增多，從而對耳鼻喉健康的知識、檢查方法以及鼻咽癌的治療手段有更深認識。本文特別邀請到耳鼻喉專科吳耀榮醫生，透過真實病例，帶出一般人容易忽視身體因鼻咽癌而發出的有關「警號」，印證鼻咽癌與生活實為息息相關，建議市民需提高警覺，及早進行鼻咽癌檢查。

最近天氣忽冷忽熱，日漸乾燥，遇上流鼻血和鼻塞，大多數人都可能誤以為只是因秋涼乾燥、捱夜、鼻敏感或普通傷風感冒，但吳耀榮醫生提醒讀者，流鼻血有可能是鼻咽癌的徵兆：「早期鼻咽癌患者病徵有機會不明顯，除了流鼻血外，更會出現耳鳴。不少患者有時候會誤以為耳鳴是因耳垢栓塞而造成，而頸部淋巴腫脹更容易被誤當成中國人俗稱的『痰火核』，但原來是因鼻咽癌已轉移到淋巴組織所導致。」

鼻咽癌的病徵可以非常輕微，以下列出幾種常見的病徵：

頭部

頭痛：一般頭痛可能會令人聯想到是睡眠質素較差所致，但其實也有機會是因鼻咽癌侵蝕顱底骨而引起的痛症。

耳鼻喉方面

鼻涕倒流：可以是鼻敏感導致，同時也是鼻咽癌的常見病徵，市民可留意鼻涕分泌物的顏色以進行初步判斷：鼻敏感所致的鼻涕一般以白色同透明狀為主，有可能帶少量血絲，而鼻咽癌的分泌物則有機會是淡黃色，更可能只有鼻血而無鼻涕。

鼻咽位處較「隱蔽」的位置，大多數個案會出現在圖中所指位置。

視覺方面

重影：視覺出現重影時，一般人會懷疑是眼科毛病，未必會立即聯想到鼻咽癌，但鼻咽癌細胞若往內生長觸及視覺神經時，亦會導致重影的出現。若癌細胞入侵周邊器官組織就已經屬於晚期癌症。

吳耀榮醫生補充，鼻咽癌難以被察覺的其中一個原因，是鼻咽位處鼻道最盡頭，喉嚨上方較「隱蔽」的空間。加上早期鼻咽癌病徵可以很輕微或不明顯，所以市民應該多加留意自己或身邊人的身體狀況，若感到不適或出現上述病徵，可儘早尋求專業醫護人員意見及了解更多。

頭痛都不能掉以輕心，萬一鼻咽癌侵蝕顱底骨，都有機會引致頭痛症狀。（資料圖片）

20至44歲男性正值事業黃金期卻中招？

數據顯示確診鼻咽癌較多為40歲或以上人士，當中以男性居多，男女比例為3比1¹。然而，年輕男性也應有所警惕，據醫管局2018年香港癌症資料統計中心數字指出，20至44歲處於事業黃金期的男士，最常見的癌症正正就是鼻咽癌。吳耀榮醫生曾經遇過最年輕的患者，是一位只有9歲的小朋友，沒有家族病史，當初因為頸部有腫塊而進行檢查，最後確診患上鼻咽癌第3期。他指這個案並不常見，但市民只要對鼻咽癌病徵有基本認識，及早進行鼻咽有關檢查，就能避免延遲診治。

病人拖延心態影響治療

吳耀榮醫生指出，有3類人會主動尋求耳鼻喉專科醫生幫忙：第1類是持續出現疑似鼻咽癌徵狀的患者；第2類是家人本身已被診斷患有鼻咽癌，出於擔憂而主動求診；第3類是在例行身體檢查結果中發現有鼻咽癌跡象的人士。

「教人惋惜的是，約有三分之二患者確診鼻咽癌時已為晚期癌症，當中晚期治療需經歷電療和化療所帶來的副作用，過程絕對不好受。一般前來求醫的病人，多少都抱有拖延心態，待耳鳴或流鼻血等病徵持續數月才意識到不妥。其實，一般過濾性病毒所引起的病徵約一星期便會減退，但若任何病徵超過兩個星期，則需提高警覺，並主動前往檢查。早期鼻咽癌患者治癒率能高達9成，因此及早檢測並接受治療，有助減少因治療引致的副作用及提高治癒率。」

鼻咽癌常規檢查及早期篩查的手段

近期離不開的生活熱話——COVID-19，都為鼻咽癌檢測帶來新現象，吳耀榮醫生分享：「由於COVID-19 令大眾更關注上呼吸道感染，當中上呼吸道感染某些病徵與鼻咽癌相似，透過提早進行上呼吸道檢查，我們能更早發現早期階段的鼻咽癌患者。」

鼻內窺鏡檢查可驗出在鼻黏膜表面增生的鼻咽癌組織。

以下列舉一般鼻咽癌檢查和早篩的方式：

1）鼻內窺鏡檢查：9成的鼻咽癌在鼻黏膜的表面增生，可透過內窺鏡看到病變組織。

2）磁力共振：1成的鼻咽癌在鼻黏膜的底下增生，這種情況內窺鏡檢查不到，只有磁力共振檢測才能發現，但價錢較昂貴。

3）抽血測試：驗血配合DNA測序屬無創早期篩查手段，市民只需到診所或體檢中心進行抽血便可知道患鼻咽癌的風險。由於一般普通科或家庭醫生未必有鼻內窺鏡或磁力共振設備，因此相對以上兩種方式，抽血驗帶有鼻咽癌特徵的EB病毒DNA屬於較方便的手段。

傳統和新型的EB病毒抽血測試

次世代DNA測序技術能更有效分辨出與鼻咽癌相關的訊息。（資料圖片）

「現時抽血驗鼻咽癌的檢測可分為：EB病毒抗體測試和EB病毒DNA測試。EB 病毒DNA 測試又分為傳統定量測試及最新的EB病毒DNA測試（又名次世代DNA測序），三者分別在於檢測的靈敏度和假陽性的高低。有研究指出，傳統抗體測試的靈敏度大概介乎於70%至90%之間；傳統EB 病毒DNA定量測試的靈敏度大概介乎於80%至90%之間；而次世代DNA測序，有機構更聲稱可達至97%靈敏度。」吳耀榮醫生續指，傳統EB病毒抗體測試有機會呈現高達40%的假陽性結果，至於EB 病毒DNA定量測試雖然假陽性已比EB病毒抗體測試為低，但仍有較高假陽性率。

由於EB病毒訊號有機會是代表病毒感染，或者是與鼻咽癌有關的病毒所致；傳統測試只能測出有EB病毒的訊號，但未能測出是否與鼻咽癌相關，導致有機會忽略了鼻咽癌的診斷。而次世代DNA測序測試則能分辨出是哪種訊號，以減少混淆。吳醫生分享，在去年曾經有兩個病人使用傳統EB病毒抗體測試呈陰性，但最後診斷為鼻咽癌，反映抗體測試靈敏度不足因而出現假陰性。使用鼻內窺鏡和配合抽血測試，兩者相輔相成，自然能更有效地找出早期鼻咽癌。

半年/每年一次進行鼻咽癌篩查較好？

針對有病徵的人，鼻內窺鏡檢查除了用來判斷是否患上鼻咽癌外，更可以找出病徵出現的原因。若沒有或病徵不明顯的人，吳耀榮醫生建議可以先抽血作為早期篩查。至於大眾一般需要隔多長時間作定期鼻咽癌檢查，吳耀榮醫生指沒有一定的標準，但建議有家族病史的人，可考慮進行一年一次檢查及因應可疑病徵進行額外檢查。

鼻咽癌病徵很多時不明顯，許多患者在癌症達至晚期前沒有明顯病徵，因此儘早進行身體檢查，有助病人於早期確診並展開治療，增加治癒機會及減少治療副作用。其實耳鼻喉健康與生活息息相關，專科醫生也可隨時為市民做身體檢查，吳耀榮醫生強調大眾只要有需要，即可以尋求專科醫生協助，不一定要透過轉介或待情況嚴重才求醫，以確保患者能儘早發現病情並接受治療，活出健康人生。

（資料由耳鼻喉專科醫生吳耀榮提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。

【1】香港衞生防護中心：

https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/25/54.html#:~:text=%E6%96%BC%E4%BA%8C%E9%9B%B6%E4%B8%80%E4%B8%83%E5%B9%B4%EF%BC%8C%20%E9%BC%BB%E5%92%BD%E7%99%8C%E7%9A%84,12.4%20%E5%8F%8A%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%9A%843.7%20%E3%80%82