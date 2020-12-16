脂肪肝｜靠水果減肥易糖分過多！營養師教睇GI值生果最好幾點前吃

每天晚餐不吃飯、不吃任何東西，只吃一大盤水果就能夠瘦了嗎？台灣聯安預防醫學機構聯安診所營養師王貞云在《聯安醫週刊》提醒，千萬別掉入隱藏陷阱，想把水果當減重聖品，需先搞清楚這幾大重點。

水果不適合取代正餐，小心脂肪肝上身

王貞云表示，現在市售水果為求香甜可口大都經過改良，水果中的許多糖份可能都遠遠超出想像，而當糖份攝取遠遠高過身體的需要量，就會產生多種健康的危害。

「首先，這些糖份在肝臟代謝後一部分會以三酸甘油酯的形式被儲存在體內，一旦累積過多，就會造成脂肪肝，臨床上也因此常常看到許多身形較瘦的民眾有脂肪肝的現象。」

王貞云指出，糖份攝取過量，除了身形會跟著走樣之外，也會增加胰島素抗性，埋下血糖過高、糖尿病的隱憂。此外也可能會影響尿酸的代謝，因此千萬別小看糖份對身體的影響。

▼形成脂肪肝的風險因素（點擊下圖看清！👇👇👇）

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脂肪肝是什麼？

顧名思義就是肝臟有脂肪的堆積，當飲食攝取的脂肪多過人體所能應付時，肝臟便會漸漸積聚脂肪組織。正常的肝細胞中脂肪約佔肝重量2至5%，若超過5%以上，便稱為脂肪肝，持續惡化則會導致肝炎，部分類型也可能併發肝纖維化與肝硬化，所以絕不能輕忽。

水果不要太晚吃，盡量八點前吃

王貞云表示，其實並沒有所謂最好的時間點，而是應該依照自身的身體狀況做評估，高血糖、糖尿病者就不建議空腹吃水果，較不利於穩定血糖。

「一般人晚上也盡量避免晚上八點後食用，且選擇低甜度的水果較好，因為晚上人體代謝較慢，就更容易導致血糖升高或脂肪囤積。」王貞云也特別叮嚀，除了平日多注意飲食習慣外，別忘了也要定期做血糖、肝臟相關檢查，才是保持健康的最好方法。

▼挑選水果秘訣（點擊下圖看清！👇👇👇）

吃水果有訣竅，健康滿分

GI值又稱為升糖指數，起初是針對糖尿病患的飲食規劃提出之概念；主要是將食物在吃下肚2小時後，以0~100來呈現血糖提升幅度的高低，現今許多民眾也可參考其數值來作為挑選水果的參考依據，王貞云建議，以低GI值的水果為優先選擇：

低GI值：1-55，如︰番石榴、奇異果、車厘子、蘋果、梨子、橙

中GI值：56-69，如︰香蕉、鳳梨、提子、士多啤梨、芒果、木瓜

高GI值：70以上，如︰西瓜、荔枝、龍眼、榴槤

血糖高的人一天吃水果不要超過2拳頭

每次吃的水果份量也是重點。王貞云補充，一份水果的量可以用大約是一個拳頭大小來換算，例如小蘋果1顆、提子10顆、紅西瓜1片，都等於一份水果。而每人每天大約要吃2-3個拳頭份量即可，若沒注意多吃幾口，就很容易超標。

若血糖較高者，一日2個拳頭內就好，並多以低GI的水果為主，才能健康顧的面面俱到。

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