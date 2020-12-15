【消委會】測試30款口罩3款含菌超標！10款最高分揀口罩要睇呢3點

新冠疫情持續爆發，戴口罩成為防疫日常。消委會測試了市面上30款一次性口罩樣本，以過濾細菌等功效評分，其中10款口罩的總評分獲最高5分。高分的口罩當中，價錢最便宜每個平均只需$2，反而有一款價錢高出4倍卻評分最低。究竟哪些口罩評分高？哪些評分低？

消委會測試最高分口罩

消委會在2020年7月至8月期間，從市面購買共30款一次性口罩樣本，18款聲稱來自香港，其餘樣本聲稱來源地包括中國內地、台灣和越南。

結果發現，大部分測試口罩樣本的細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，有10款口罩樣本總評獲得5星，當中有平有貴，其中一款每個平均$2，是又平又高效之選，最貴的一款則每個$4。

▼口罩總評分最高型號（按圖看👇👇👇）：

+ 5 + 5 + 5

▼口罩總評分最低型號（按圖看👇👇👇）：

口罩要點揀？

選購口罩時，可根據以下方面評估口罩功效，當中以細菌過濾效率和顆粒過濾效率為判斷口罩保護能力的最重要指標：

• 細菌過濾效率（ BFE）

細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency，簡稱 BFE）是評估外科口罩保護能力的重要指標，大部分相關的口罩標準都有這個項目的要求。ASTM F2100 -19 標準對細菌過濾效率的要求是1級≥95%，2級和3級則≥98%。

消委會測試結果顯示，所有型號的細菌過濾效率平均值都高於95%。

▼6款口罩型號各自的5個測試樣本，細菌過濾效率都達99.9%（按圖看👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

▼部分口罩樣本細菌過濾效率較聲稱的低（按圖看👇👇👇）：

• 顆粒過濾效率（ PFE）

顆粒過濾效率（Particle Filtration Efficiency, PFE）是評估外科口罩過濾能力的另一個重要指標，ASTM F2100-19標準對顆粒過濾效率的要求是1級≥95%，2級和3級則≥98%。

▼顆粒過濾效率平均值最高的口罩樣本（按圖看👇👇👇）：

• 口罩耳帶斷裂拉力測試 （Mask Harness Tension Test）

在進食或飲水時，或多或少都要短時間除低口罩，因此口罩耳帶拉力十分重要。消委會提醒消費者戴上和脫下口罩時，應小心處理耳帶。

測試結果顯示，11款型號最少有1個樣本的耳帶在低於10N的拉力下斷裂。

▼5款全部4個口罩樣本的耳帶的測試結果低於10N（按圖看👇👇👇）：

含菌量 （Bioburden）

佩戴口罩的其中一個目的是為了預防感染，因此口罩本身的衞生狀況也十分重要。香港海關在2020年3月及4月發現市面多款口罩的含菌量高，並指長期佩戴含菌量超標的外科口罩，或會引致面部皮膚不適，及對免疫力比較差人士的健康造成潛在風險。

測試結果發現大部分型號的每克細菌菌落總數都低於EN 14683的限量30，但有3款例外。

▼3款口罩每克細菌菌落總數高於歐盟EN 14683的限量30（按圖看👇👇👇）：

戴口罩小貼士

▼不少人可能一直戴錯也不知戴錯了，令口罩功效大減，正確戴口罩才能有效防疫！（按圖👇👇👇）

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