消委會蛋糕測試｜全部牛油蛋糕反式脂肪高！增壞膽固醇仲有呢20樣

消委會測試發現，100款非預先包裝的蛋糕樣本中，有41款屬高脂，當中牛油蛋糕的平均總脂肪及反式脂肪含量最高，每100克達25克及0.5克。有營養師指，攝取過量反式脂肪，有機會令膽固醇「超標」，增加患心臟病和中風的風險。

測試反映，有5個組別的平均總脂肪含量達到「高脂」食物的水平（即每100克食物含超過20克總脂肪），包括牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕。（資料圖片）

消委會測試蛋糕結果

消委會聯同食物安全中心測試，於2020年3至4月從烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本並進行化驗，包括瑞士卷、鬆 餅、黑 森林蛋 糕、芒果慕 絲蛋 糕、鮮果忌廉蛋 糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。

消委會測試結果發現，牛油蛋糕、瑞士卷、雪芳蛋糕、千層蛋糕及拿破崙蛋糕的樣本，平均總脂肪含量達「高脂」食物水平（按食安中心資料每100克食物含20克以上總脂肪，屬高脂食物），而所有牛油蛋糕的樣本，總脂肪含量均達到「高脂」水平。

▼消委會檢測多款蛋糕，總脂肪及反式脂肪含量由最低至最高（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

▼總脂肪含量最高及最低的蛋糕樣本，來自哪些店舖？（按圖 👇👇👇）

+ 30 + 30 + 30

▼不同款式蛋糕的糖含量差異大，鬆餅及牛油蛋糕組別均達「高糖」水平； 含糖分最高及最低旳蛋糕樣本，來自哪些店舖？（按圖 👇👇👇）

+ 28 + 28 + 28

脂肪包括飽和脂肪和不飽和脂肪，攝取過量脂肪會增加患上多種疾病如心臟病、肥胖症、高血壓及糖尿病的風險。

香港營養師學會（HKNS） 認可營養師吳瀟娜（Lillian）指，反式脂肪是一種不飽和脂肪，反式脂肪會提高低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）濃度，並使高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）濃度下降，從而增加罹患冠心病的風險。

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▼10種高反式脂肪食物（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

▼10種高飽和脂肪食物（按圖 👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量。應限制於每日總能量攝取的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

例如一個人每天的能量攝取量為2000千卡，由於每克脂肪提供9千卡能量，故其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。

▼降低膽固醇的飲食及烹調建議（按圖 👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

牛油果三文魚有利心血管健康

另外，降低膽固醇及加強心血管健康，平日可以適量攝取水溶性纖維（糙米、麥包、麥片、水果、蔬菜）、Omega-3脂肪酸（深海魚、牛油果、核桃、亞麻籽油）及異黃酮素（黃豆及其製品、鷹嘴豆、豆莢類）。

▼有利心血管健康的食物（按圖 👇👇👇）

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