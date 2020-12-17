糖尿病｜口渴尿頻過度飢餓要留心　患糖尿病前期仍有機會逆轉病情

在美國，約有超過三分之一的人罹患糖尿病，但是其中卻有超過84％的人不知道自己患有糖尿病。台灣衛生福利部國民健康署也指出，糖尿病前期症狀不明顯，一般人不容易察覺，往往需藉由血糖檢測才會發現。以下進一步介紹何謂糖尿病前期，只要及早發現，就有機會預防第二型糖尿病。患有糖尿病前期的人，還有機會透過改變飲食、適當運動，或者藥物輔助使血糖恢復正常，預防或延緩糖尿病。 撰文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫師姜冠宇／Hello醫師

什麼是糖尿病前期？

糖尿病前期（Prediabetes）是指血糖高於正常值，但卻還未達第二型糖尿病（Type 2 diabetes）診斷標準的階段。在這個階段，患者還有機會可以透過改變飲食、適當運動或藥物輔助來讓血糖恢復正常，預防或延緩糖尿病。

一旦進入了糖尿病前期，罹患第二型糖尿病、心臟病（Heart disease）和中風（Stroke）的風險恐怕也就會跟著提高。

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糖尿病前期依據不同的檢測方式，可分為空腹血糖偏高（Impaired fasting glucose，以下簡稱IFG）以及葡萄糖耐受性異常（Impaired glucose tolerance，以下簡稱IGT）兩種。IFG意指空腹時血糖超過標準值，但未達糖尿病的診斷標準，IFG通常與胰島素抗性有關。如果IFG異常，建議可進一步做口服葡萄糖耐量測試（Oral glucose tolerance test，簡稱OGTT），其也被稱為糖耐力測試，測試者口服葡萄糖，被腸道吸收後，血糖上升而刺激胰島素分泌，約後30~60分鐘觀測血中血糖濃的峰值。測出的結果為異常的話，則為IGT。

糖尿病前期的成因

糖尿病前期的確切原因尚未確定，目前認為家族病史和遺傳學是主要原因之一，另外還包括肥胖、缺乏運動和腹部脂肪過多等等，也都是重要的因素。

正常來說，胰腺分泌的胰島素（Insulin）可以將葡萄糖供給細胞利用作為身體的能量來源，並降低血糖值。當血糖值開始下降時，身體便會自動減少胰島素的分泌。但一個人當處於糖尿病前期時，上述的過程就無法正常進行，胰臟可能無法產生足夠的胰島素，或者細胞對胰島素產生抵抗力（又稱胰島素阻抗），葡萄糖無法順利被細胞利用，在血液中積聚，造成高血糖。

糖尿病前期的風險因素（Hello醫師授權使用）

因為糖尿病前期沒有明顯的症狀，所以有些人可能罹患好幾年後，才知道自己是糖尿病前期，甚至發現時已經演變成第二型糖尿病。因此在罹患第二型糖尿病或是產生其他健康問題之前應該要多留意，並且尋找專業醫生諮詢血糖檢測。糖尿病前期的風險因素包含：

- 過重 - 年滿45歲 - 父母、兄弟姐妹患有第二型糖尿病 - 每周運動少於三次 - 罹患妊娠糖尿病（Gestational diabetes）或生產時嬰兒體重超過4,000公克 - 罹患多囊性卵巢症候群（Polycystic ovary syndrome，簡稱PCOS）

糖尿病前期的症狀

糖尿病前期可能很難查覺到特別的症狀，但糖尿病前期開始漸漸惡化，甚至即將轉變為第二型糖尿病時，可能會出現下列症狀：

- 口渴 - 頻尿 - 過度飢餓 - 疲勞 - 視力模糊

如果發現自己有上述這些情形，請儘快諮詢醫生並安排血液檢測。基本上，新陳代謝科或內分泌科都可以諮詢與看診，如果沒有相關的門診，也可以先掛內科或是家醫科。

糖尿病前期的診斷

判斷是否罹患糖尿病前期或是罹患第二型糖尿病很簡單，只要檢測血液就可以知道了，共有三種方法。下列是美國糖尿病協會（American Diabetes Association，簡稱ADA）對糖尿病前期的血糖檢測標準，血糖值若介於以下數值範圍，即為糖尿病前期：

- 糖化血色素（又稱糖化血紅蛋白，Hemoglobin A1C，簡稱HbA1c、A1C）介於 5.7~6.4% - 空腹血糖100~125mg/dl（毫克每公合）（約5.6~6.9mmol/L） - OGTT兩小時血糖介於140~199 mg/dl（約7.8~11.1mmol/L）

血糖測試與數值（Hello醫師授權使用）

治療糖尿病前期 預防第二型糖尿病

診斷出自己罹患糖尿病前期之後，先別喪氣，只要開始調整生活型態，養成健康的飲食習慣，多運動並且管理體重，仍有機會逆轉，預防第二型糖尿病的發生，降低和穩定血糖。研究指出，若沒有及時改善生活習慣，一年內平均每七個糖尿病前期患者，就有一人會演變為糖尿病。台灣衛生福利部國民健康署也提醒，無論血糖正常與否，平常都需要加強自我的健康行為管理。

飲食方面，少吃紅肉和加工肉品，少喝含糖飲料。多選擇蔬菜、大豆、白肉、堅果、全穀類等，並攝取適量的水果。另外，多運動，並控制好血壓、膽固醇。

美國糖尿病協會指出，可藉由下列兩種方式降低罹患第二型糖尿病58％的機率：

- 減輕7％的體重 - 每周五天、每天30分鐘的適度運動（如快走）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：糖尿病前期：逆轉第二型糖尿病的最後機會】