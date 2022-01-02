睡眠攻略｜研究指瞓得多較易中風!？專家教你瞓幾耐比較好！

失眠、睡眠不足影響健康，與心臟病、糖尿病、高血壓等疾病更是息息相關，但你可知道睡眠過多，也會對身體造成壞的影響？有研究發現，睡眠時間過長，會增加中風的風險，那究竟是什麼原因？睡多久才是對身體最好？



睡眠充足是健康的基本條件，早前哈佛醫學院的研究發現，睡眠不足或會令腸道累積「活性氧」，而大量的活性氧會破壞細胞中的DNA和其他部分，導致細胞死亡及增猝死風險。不論是失眠還是有意識地捱夜，同樣是會對身體不同的部位帶來損害。

▼長期熬夜對健康的影響（按圖了解👇👇👇）

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你的年齡該睡多久？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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睡眠時長和中風的關係

期刊《Neurology》發表的研究追蹤了接近32,000名年齡平均為62歲的中國人六年，期間接獲1,557個中風的報告。

研究發現：（點擊下圖看清！👇👇👇）

● 相比睡7-8小時的人，睡9小時或以上的人，中風的機率高23%

● 午睡超過90分鐘的人，比午睡30分鐘以下的人，中風的機率高25%

● 睡眠質素差的人比好的人患中風的機率高29%

● 若然是午、晚間的睡眠時間都長的人，中風機率比睡眠時間適中的人，高出85%



小中風知多啲（點擊下圖看清！👇👇👇）

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然而這研究只能夠說出中風和睡眠時數、質素的關係，而並沒有足夠的證據指出，睡眠時數長和中風有必然的因果關係。睡眠時間長，有可能是揭示了其他會引起中風的因素，因此你可以先看看其他成因，再去衡量自己有沒有需要立即就改變作息習慣，或是尋求醫生的意見。

導致睡眠時間長的原因（按圖了解👇👇👇）

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1. 抑鬱症



過量的睡眠和惡劣的睡眠質素，有可能是抑鬱症的徵狀。曾經也有研究發現，患抑鬱症的人，中風的機會相對更高。

2. 非活躍的生活模式



生活模式非活躍的人很多時會食煙，或者是有高血壓等的身體問題，使他們患上心血管疾病的風險，比恆常有運動的人高。過去的研究發現，睡眠時間長對膽固醇和肥胖有不利的影響，繼而增加中風的風險。

3. 睡眠窒息症



睡眠時間長，經常小睡，且睡眠質素差，對患有睡眠窒息症的人而言，相信是最普通不過的病狀。而這個病，亦確實經常和中風扯上關係，是次所參考的研究，並沒有收集對象在睡眠障礙上的病歷，例如：睡眠窒息症。因此，研究對象有可能本來就患有這個會增加中風風險的病。

▼ 同場加映：嗜睡的原因（按圖 👇👇👇）

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現代人生活節奏急促，常常都會睡眠不足，有時或許就選擇於假日「補眠」。然而事實是，不論是不足，還是太多，一樣是會對健康來不好的影響。今天睡不夠，並不是過後「補回來」就可以作罷，最好的應該是平時多活動一下身體，多留意自己的狀況，察覺到甚麼不妥的地方，就應該及早求醫，以防錯過治病的時機。

▼ 同場加映：小中風症狀（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：哈佛健康雜誌）以上所刊的內容、療法、建議只供參考，並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫並向相關專科醫生或專業人士了解