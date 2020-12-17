新冠疫情常留家　認知障礙症人士易呈「日落症候群」

最近因疫情令子女與長者在家中相處的時間更多，使他們容易發現長者每每開始在傍晚時份行為便會出現巨大變化，在醫學上統稱為日落症候群 (Sundown Syndrome)，在認知障礙人士中甚為普遍。內科專科醫生陳鎮中指出，如異常的情況重覆達數天或以上，子女或照顧者應儘快陪同長者諮詢醫生。

及早作出營養干預 有效減慢腦部萎縮

目每年約有10-15%輕度認知障礙 (MCI)人士逐步衰退至認知障礙症，較一般長者發病機會高出5-10倍，惟目前醫學界沒有藥物延緩病情惡化，醫學界已肯定需透過多管齊下的生活模式調整，包括認知訓練、健腦運動及營養干預等才可有效控制情況惡化，其中營養干預為重要一環，且越早介入，效果越佳。

腦神經科專科醫生黃家星醫生引述最新國際研究，指出服用「特定營養組合」三年能夠達至以下療效 ：

1. 大幅減慢認知能力及記憶力衰退，其中可延緩記憶力衰退近八成

2. 顯著減慢日常生活自理能力衰退達45%

3. 有效減慢腦萎縮，特別是負責記憶力的海馬體，其萎縮幅度比對照組減少達三分之一

4. 越早開始服用及持續服用效果更理想

臨床心理學家黃沛霖博士表示，認知障礙症照顧者的面對患者起伏不定的情緒、日常自理及睡眠問題等，令他們百上加斤。早前有研究顯示，及早以「特定營養組合」介入不但可有效改善患者情緒行為如情緒冷漠、躁動及睡眠質素等，亦可對進行日常生活如在家及外出活動等有正面幫助，從而減輕照顧者的身心負擔。

慎選補腦營養品 以科研實証為基礎

黃家星醫生強調，不少有認知障礙的長者因疫情關係不能外出接受認知訓練或做運動，直接影響了生活模式調整的其中兩大範疇，因此照顧者可在營養干預方面多加留意。多國醫學專家早前更一致建議MCI人士，應每日及持續服用「特定營養組合」至少兩年或更長的時間，令效益持續。此外，坊間有不少宣稱能補腦或健腦的保健品，照顧者應小心選擇具有科研實證的醫學營養品，並諮詢醫生或專業醫護人員的意見。