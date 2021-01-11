哮喘｜初期症狀似感冒大笑後氣喘　檢測3大方法免惡化損肺功能！

傷風感冒、喉乾咳嗽特別容易在天氣轉涼的時候出現，如果久咳未癒，除了可能是其他肺病外，也可能是哮喘發作而不自知！初期的哮喘和傷風感冒相似，容易讓人混淆，哮喘有什麼症狀？有什麼方法可以檢測？ 撰文：呼吸科專科醫生葉家舜

「醫生，我之前做過哮喘測試都無事，點解而家仲時不時會不停地咳嗽？」如果你在數周內曾被診斷患上傷風感冒或呼吸道感染，甚至經處方抗生素後仍不時咳嗽，情況時好時壞，而咳嗽的情況有時在晚間、季節轉變時更加明顯，就須留意身體狀況，及早進行哮喘病測試，因為以上都是哮喘的初期病徵。

久咳未癒似感冒 當心哮喘

哮喘是一種慢性的氣管發炎，初期病徵與普通傷風感冒相似，導致普通人不容易察覺。除了間歇地咳嗽，有些哮喘患者更會在運動後，甚至大笑後，出現氣喘或喘鳴，最明顯的病徵是在呼吸時發出「嘻嘻」（hehe）聲。

▼同場加映：如何分辨哮喘和氣管敏感？（按圖 👇👇👇）

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秋冬轉季，如果在晚間出現反覆咳嗽，就要留意身體，別誤以為只是氣管敏感，皆因有可能是哮喘發作。（資料圖片）

哮喘惡法影響肺功能？

哮喘是不能徹底根治的疾病，患者須接受治療才可控制病情。若出現上述提及的病徵，就應盡快進行檢測。如果未能及早確診和治療，病情會逐漸惡化，肺功能更差。

哮喘未能及早確診和治療影響：

會出現持續氣促、咳嗽、上樓梯或上斜路困難、因咳嗽影響睡眠，繼而容易發生病變，如遇上病毒感染或天氣轉變，就會出現嚴重發作，有機會須入院治療

反之，如果在檢測後發現患上初期哮喘，只出現偶發性的發作，醫生一般將處方吸入式類固醇以控制病情及氣管舒張劑讓患者發作時服用或二合一混口吸入式治療，普遍較容易控制病情。值得留意的是，過往只用短效氣管舒張劑作治療，並沒有消炎作用，近年官方指引亦已更新，要求處方針對氣管治療的藥物。總而言之，及早治療可避免嚴重發作所導致需要動用副作用較大的口服類固醇或入院，甚至影響生命安全。

哮喘3種檢測方法

「早確診，早治療」是管理不同疾病的金科玉律，哮喘測試方法有很多種，以下是3種較常用的測試哮喘的方法，讓大家參考。

1. 呼氣流速測試

呼氣流速測試是一個病人可自我檢測的方法，主要測試每個人最高呼氣流速值，其標準最佳值是根據個人身高、性別、種族和年齡來計算。「最高呼氣流速」是你能將肺內的空氣大力吹出肺外的最高速度，可顯示肺功能及反映哮喘控制的情況。

疑似哮喘的患者可在每天早、晚各使用市面上的呼氣流速儀測試，記錄氣流速度，持續兩星期。如果發現早晚呼氣流速的差異超過10%，便已屬不正常，可能患有哮喘。

▼根據香港哮喘會，正確使用方法如下：（按圖 👇👇👇）

呼氣流速測試是簡單的哮喘測試，大眾可在家進行，價錢較詳細肺功能測試便宜，適合病徵輕微且自律的哮喘患者。

2. 肺功能測試

肺功能檢查主要量度病人用力呼氣一秒量及肺活量，然後跟參考值作比較，通常懷疑患哮喘的病人會進行兩項測試。

▼肺功能的兩項測試：（按圖 👇👇👇）

肺功能檢查須在醫療機構進行，價錢較高，可在30分鐘內完成。通常適合有哮喘病徵，如氣促、氣管收縮或呼吸時出現「嘻嘻」（hehe）聲的病人。

3. X光檢查

X光檢查是輔助診斷哮喘的檢查，通常適合出現不同呼吸科病徵（例如有痰、喉嚨痛、流鼻涕、聲音嘶啞等）的病人，其主要功用是協助醫生排除其他疾病的可能。由於哮喘的病徵與其他呼吸科疾病有相似之處，X光檢查讓醫生對病人的肺部情況一目了然，了解病人的病徵是否因其他情況，如肺積水或肺癌等引起，能準確測試哮喘病。

哮喘間歇發作 提防「假陰性」

哮喘是偶發性的氣管收縮，病人會間歇地發作，出現不停咳嗽或氣喘，然後回復正常狀態。如果病人在沒有發病時進行檢測，肺部呼氣流速及肺活量就算正常，也有可能是哮喘「假陰性」的情況。此外，為準確地了解氣管狀況，病人接受檢測的最佳時機，是未有介入任何治療前，避免因治療效果影響哮喘測試結果，誤解氣管的健康狀況。

呼吸科專科醫生葉家舜（撰稿人授權提供）

▼同場加映：咳嗽除了是哮喘症狀，更有可能反映其他疾病（按圖 👇👇👇）

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