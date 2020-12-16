李偲嫣離世｜新冠肺炎病逝年輕化？免疫風暴防禦過度或缺維他命D

李偲嫣今午在寓所暈倒送院不治，終年56歲，消息指李偲嫣離世與新冠肺炎有關。新冠肺炎疫情中，年老及長期病患者均屬高風險群組，但專家提出，即使不是長者也需留意，因有機會遇上失控旳免疫系統，免疫能力原是抵抗病毒的防衛機制，但亦有機會因失控而令死亡風險增加。外國有研究更指，缺乏維他命D或與此有關。

正義聯盟主席李偲嫣今日在寓所內暈倒，送院後不治，終年56歲，消息指李偲嫣離世與新冠肺炎有關。

▼李思嫣病逝情況（按圖 👇👇👇）

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新冠肺炎離世的死者當中，絕大部分是年長人士，年齡70歲或以上，而較年輕的死者當中，包括一名本月12日離世的42歲女死者。

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▼ 本港新冠肺炎年輕死者情況（按圖 👇👇👇）

別以為年輕就安全

專家警告，年輕人別恃着年輕就以為安全，除了近來出現多宗年輕人病重甚至逝世的案例，專家也提醒，本來健康的年輕人也有可能因遇上失控的免疫反應──細胞因子風暴（Cytokine storm）而病重，故此一樣要小心病毒。

▼ 「細胞因子風暴」是什麼？（按圖 👇👇👇）

▼什麼人較高風險？（按圖 👇👇👇）

感染及傳染病專科醫生曾祈殷於無綫節目《東張西望》解釋「因子風暴」代表了身體免疫系統異常活躍，當病毒入侵身體，影響不同地方，例如肺部、血管時，免疫細胞便會跟它打仗。他形容免疫細胞是保安員，病毒是賊，當有賊入侵，保安員便要對付它，如果發覺敵不過對方，可能要找來更多不同部門的保安員，一起對付它，但是找得太多，有時可能因溝通不足，會錯誤對付旁邊的，甚至連自己正常的細胞也會攻擊。

他指如果有吸煙，或者本身的維他命Ｄ含量不足，體內的基因有所缺乏，便會較容易出現因子風暴。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷於無綫節目《東張西望》解釋「因子風暴」如何影響我們的免疫系統。（TVB《東張西望》影片截圖）

與缺乏維他命D有關？

美國西北大學今年發表研究，亦指維他命D與免疫風暴存在很強的關聯性，而缺乏維他命D與死亡率之間亦有關連。

研究人員指，免疫風暴會嚴重損傷肺部，導致患者出現急性呼吸窘迫甚至死亡，認為維他命D主要作用，不僅是增強先天免疫系統，也能避免免疫系統變得過度活躍。

研究負責人、西北大學Vadim Backman指，維他命D或有助把死亡率降低一半，它雖不能防止病人感染病毒，但可以減少併發症，有助避免受感染者死亡。

本港專家提醒要及早發現病徵

面對疫情，大家要做足防疫設施外，也要補充足夠營養及有足夠休息，令身體加強抵抗力，也是減少風險的方法，留意身體狀況，若有不適應及早求醫。

許樹昌在電台節目中指出，若延遲入院，病情可能已經惡化，用抗病毒藥物的效果會較差。他說，發病後第2至第4日病毒量會大增，若病人求醫，病毒量在高峰回落後，有約兩成人會出現免疫風暴，即是免疫系統被病毒打亂，令免疫因子突然飆升，很多時在發病的第7日，會反攻擊病人肺部，引致嚴重肺炎及呼吸衰竭。

▼ 新冠肺炎疫情反覆，第四波來勢洶洶，記得留意身體有沒有出現病徵，除了發燒咳嗽，新冠肺炎有什麼病徵容易被忽略？（按圖 👇👇👇）

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