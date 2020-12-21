肝病｜熬夜肝火盛3吃3不吃脂肪不可少？中醫推薦白菜食療降肝火

很多需要熬夜的人，常常以服用維他命B雜當作身體的體力來源，吃完後似乎體力會變得比較好，使原本需要休息的身體又充滿了能量。在中醫來看，這其實是一種代償性的虛性亢奮，代償性的虛性亢奮，是「交感神經」與「副交感神經」都處於衰弱的狀態，但是因為身體獲得了營養補充使得原本的交感神經又亢奮了起來，長期身體產生這種現象，就會導致所謂的肝火旺。

「中醫所說的肝火旺，並不是指肝指數升高，所以不要中醫說你肝火大，就跑去西醫那要驗肝指數。」台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容解釋，中醫所謂的肝火就是體內「促進機體功能活動的能量」用「火」來稱呼。

吳宛容指出，當體內的火若太大，失去控制或造成傷害，就成了病理性的火。例如「肝」臟腑的機能過度亢進，影響正常生理，就稱作「肝火」。

▼按圖看清8大肝火盛症狀 👇👇👇：

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肝火旺不等於肝臟發炎

通常與壓力或是過度亢奮的情緒有關係。熬夜導致肝火旺，常常會伴隨有頭痛、眼紅眼屎多、口乾口苦、冒痘痘、肩膀僵硬、胸悶、心煩、躁熱、小便黃熱、便秘，月經不調、或睡眠品質不佳等症狀。

吳宛容表示，熬夜晚睡，生活作息不正常時，肝的機能過亢化作「肝火」，就會導致一系列的內分泌失調與新陳代謝不平衡，而俗稱的「爆肝」並不等於「肝臟發炎」，除非本身有肝炎帶原，肝火與肝功能異常也沒有絕對的關係，卻是惡化的主要因子之一。

中醫推薦2道私房菜清肝火

中藥常用的人參就是一個很好的補氣聖品，人參皂甘可提升細胞內的含氧量，加快清除細胞內的廢物堆積，因此可紓緩疲勞感，提升免疫能力。可以使用人參茶，也就是在茶葉中可加入一小片人參即可。另外，也常使用百合、麥冬、生地、女貞子、酸棗仁等藥材益氣養陰。其他如綠豆、薏仁、蘆筍、絲瓜、西瓜、蚌類都有助於清虛熱，來達到清肝火的功效，可以預防口苦，口臭的肝火旺的症狀。

「我個人常常愛吃椰菜花保肝降肝火，其實只要有充足的睡眠，適當的休息以及節制的飲食就是最好的保肝法則。」吳宛容指出，肝火旺盛的人除了儘速回歸正常生活作息、維持充足睡眠外，不妨選擇日常生活中常見、容易取得的白菜、蘆筍、菊花等有助滋陰、清熱降肝火的食材入菜。

▼中醫推薦2道私房菜助清熱降肝火（按圖看清 👇👇👇）

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燜白菜

材料：白菜800公克、紅棗3個、生薑3片。

做法： 1. 白菜洗淨；蜜棗去核。一起與生薑放進鍋煲內，加入清水2500毫升（10碗量），大火滾沸後，改為文火煲1個小時。 2. 依個人口味加入適量食鹽調味即可。

效果：白菜，滋陰清熱，能調理睡眠不足導致的陰虛火旺現象；生薑、紅棗可以補充流失的元氣，調和人體營衛之氣！

百合炒蘆筍

材料：百合1粒、紅椒1小段、蘆筍1小把、鹽1小匙。

做法： 1. 百合洗淨、剝瓣，蘆筍去粗頭、洗淨、切小塊。紅椒洗淨、切條狀。 2. 熱油鍋，將蘆筍、紅椒入鍋炒，待蘆筍炒熟後，加入百合、鹽，炒至百合呈透明狀即可。

效果：百合，能滋陰安神；蘆筍，清心降火；一同食用，有助改善熬夜所引起的陰虛火旺問題，紓緩眼部乾澀不適。

另外，清淡低負擔的飲食，多吃黃、綠色蔬果，喝菊花茶、隨時補充水分，保持排便通暢等，也有益肝火的消除

吳宛容透露其保肝法則就是減少吃加工食品，火鍋料以及外面賣的滷味。（資料圖片）

熬夜有「3多吃、3別吃」

熬夜基本上就是傷身的行為，偶一為之還好，最怕的就是熬夜成為生活的一部分平時即應替身體打好健康的基礎，除了要養成運動的良好習慣之外，飲食方面也要注重均衡和營養，時時補充水分。尤其是脂肪、蛋白質以及含有維他命B雜的食物更不可少。

「若真的需要熬夜，首先避免吃即食麵等含有防腐劑過多的加工食品，以避免再讓肝臟產生更多的負擔。」吳宛容透露其保肝法則就是減少吃加工食品，火鍋料以及外面賣的滷味。

「特別是火鍋湯要盡量避免，因為很多防腐劑都已經一起煮在裡面了，就算再好喝我也只喝一碗為限，還有可以的話盡量不要超過11點半睡覺，就算是假日也要有規律的生活作息，這樣才不會有放假症候群。」吳宛容表示。

慢跑運動回穩你的新陳代謝，肝臟解毒功能才會好

熬夜後如何彌補身體的傷害，吳宛容回答：「慢跑是我最常做的運動，因為方便又不用花錢，可以促進自己的心肺功能與穩定新陳代謝，這樣肝臟的解毒系統才會比較好。」

另外，儘可能減少吃外面的油炸食品，主要是因為回鍋油含有過多的自由基會損害人體的肝臟功能，所以想吃什麼都會盡量自己炸，雖然麻煩了點，所以吃油炸食物的頻率會減少，對身體也是一種保護機制。

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