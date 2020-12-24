【糖尿病】不吃甜卻糖尿病惡化？原來餐餐加豉油吃太鹹致血糖升

糖尿病患者須注意飲食方式及內容是眾所周知的，不過，除了甜食盡量少吃外，也要小心鹹食可能會導致血糖飆高！台灣醫師錢政弘指出，有一位老太太平常不太吃甜食，但因為務農的關係，習慣吃豉油（又稱醬油）淋白飯，無形中吃到許多澱粉，導致血糖上升；台灣醫師江坤俊也表示，常常吃高鹹的人，不僅容易得到高血壓，還容易有糖尿病。

台灣長庚胃腸科醫師錢政弘在《健康2.0》指出，一般人認知的觀念裡，糖尿病與糖較有關聯，事實上，口味重鹹也會導致糖尿病惡化！他分享，台灣一名70歲的婆婆日前上門診追蹤血糖，卻發現數值愈來愈高，醫師隨後提醒她要避免吃甜食，她反而告訴醫師，自己平時不太吃甜。

而錢政弘在詳細檢視婆婆日常飲食後發現，白飯佔比特別高，一問之下才知道，她從小務農、生活困苦，習慣吃豉油淋白飯，因此飲食還是以澱粉為大宗，不知不覺導致血糖上升。對此，醫師提醒，白飯的確是健康的食物，但是吃太多仍會造成血糖升高。

為控制血糖，限製或避免以下9種食物。（按圖了解）

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錢政弘說，日本及中國大陸都曾做過長期研究，飯和麵食兩者相較之下，吃麵較容易得糖尿病。他解釋，因為有些麵食料理納含量比較高，長期吃下來又增加調味料，整體熱量也會增加，因此口味若偏鹹，無形中會吃到特別多熱量。

台灣醫師江坤俊也補充，不少下飯的配菜鹹度相當高，飯就會吃很多，澱粉量也會提高；另外，鈉會造成身上兩種激素改變，一是「飢餓素」，吃得愈鹹，飢餓素分泌得愈多就會愈想吃東西。第二則是「胰島素」，他強調，鈉會影響胰島素的抗性，讓胰島素變得比較沒有作用，因此常吃高鹹的人可能有高血壓，也容易得到糖尿病。

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