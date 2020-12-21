入冬採用「三九天灸」療法　防病治病好時機

民間向來有「冷在三九，熱在三伏」的說法，意思是「三九」即大約十二月中下旬至一月中旬，是一年中最冷的日子；而一年中最熱的日子則是「三伏」，大約在七月中旬至八月中下旬左右。

中醫會於三伏天和三九天進行「天灸」療法，藉著這兩段日子的特性，選取適合的藥材，將它們壓爛調糊製成藥餅，再敷貼在指定的穴位上，以起疏通經絡之用，從而調節體內臟腑氣血的運行功能，達到預防疾病的功效；同時中醫也會按照患者的病情需要，作針對性的治療。

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天灸好時機 一年僅兩次？

「三伏」即「初伏」、「中伏」和「末伏」的統稱，出現在小暑與處暑之間，在一年之中陽氣最旺盛的時候使用天灸療法，可預防冬天虛寒性疾病的發生。而「三九天」分別為「一九」、「二九」和「三九」，計算方法以「九」為單位，由冬至開始計算第一天至第九天為「一九」；如此類推。「三九天」正值年中最寒冷的時間，陽氣斂藏會使氣血不順，身體機能容易受干擾，天灸便有助調整身體機能。

中醫會在「三九天」以藥貼敷於適當的穴位上，能溫陽益氣，健脾補腎益肺，祛風散寒，對一些冬季常見病，如：哮喘、鼻敏感等，有很好的預防及治療功效。進行天灸需配合節氣，因此中醫認為最好的時機是「三伏天」及「三九天」。

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今年「三九天灸」的日期是：

「一九」：2020年12月21日

「二九」：2020年12月30日

「三九」：2021年1月8日

加強：2021年1月17日

把握「三九灸」 加強「三伏天」效果

另外，「三九灸」對於「三伏灸」有延續和補充的作用，前者是冬病冬防，後者是冬病夏治，均是扶正補虛的療法，兩者配合便能達到陰陽調衡。若希望防病治病的效果更佳，最好以連續三年為一個療程，每年完成兩次（夏季和冬季各一次）天灸療法，每次三劑中藥藥貼，在「三伏天」及「三九天」正日進行，可有望減少及減輕病症復發的機會。當然，即使夏季未有進行「三伏灸」，冬季也可進行「三九灸」。

天灸好處多 針對五大病症

天灸在臨床適應範圍相當廣泛，對以下五大類病症猶其有效，包括呼吸系統疾病如鼻敏感、消化系統疾病如胃病、婦科病如痛經和月經不調、關節問題如肩周炎及一般的身體調理如失眠等。天灸每次貼藥位置未必相同，貼藥穴位主要集中在背部、肚、手或腳。以治療呼吸系統疾病為例，常用穴位有：肺俞穴、風門穴、腎俞穴等，普遍來說，每次治療會貼6-8個位置。由於每個人的體質不同，是否適合天灸需由註冊中醫師診斷。

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貼藥時間越長，效果越好？

敷貼藥貼時間視乎皮膚的敏感程度而定，成人一般敷貼時間為1-2小時，兒童則約半小時已足夠，如時間過長或會導致灼傷。敷貼完成後，皮膚有機會出現微紅灼熱，少數人會感到刺痛或起小水泡。如情況輕微，可外塗凡士林舒緩，約一星期便會痊癒。如在進行天灸時有任何不良反應，應立即停止，並向中醫師查詢。

而愛美的女士需要留意，貼藥後皮膚表面會留下印痕，而印痕褪色時間不定，視乎個人情況。若很久才褪色，意味體質較濕和寒，身體代謝較慢。

六種不適合進行天灸的人士

天灸治療簡單方便，副作用少，但根據臨床實驗，並不是所有人士均適合。出現以下情況的人士，都不適合進行天灸：

1. 正值感冒、發燒、體弱人士

2. 濕熱體質

3. 孕婦或女士正值經期（由於用藥溫熱，可致月經流量過多）

4. 嚴重心臟病患者

5. 2歲以下的嬰孩（皮膚幼嫩，容易出問題）