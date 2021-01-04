【推拿養生】家中推拿技巧和禁忌　操作不當後果不堪設想

疫情下，按摩院再度停業。本打算活絡筋骨的市民無處可去，唯有選擇在家中自行推拿以解除疲勞，但究竟推拿的力度、穴位怎樣才算正確？本文將會跟大家分享自行推拿的技巧和禁忌，讓大家就算安坐家中也可以安心地按摩，舒緩肌肉痠痛。

按摩好處多 防病養生、增強體質

推拿療法，又稱「按摩療法」，在中醫學裡有著長久的歴史。透過專業的按摩手法，刺激相應的穴位，幫助經絡的傳導來調節全身，推動經絡氣血的運行，平衡機體失衡的陰陽。由外至內，從而達到氣血運行暢通，調節機體功能、增強體質、治癒疾病，防病養生的一種無創傷的自然療法。

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迷思一：按摩「愈痛愈好」定「愈痛愈傷」？

部分市民會依賴按摩去放鬆繃緊的肌肉，以為越大力越有用。的確，輕微痛楚可以刺激身體內的止痛物質，從而達到暫時舒緩的作用。不過，如發現按摩需求的力度越來越大，肌肉的狀況極有可能已到達臨界點。長期以錯誤的方式按摩會可能傷害肌肉，造成不可逆轉的纖維化反應。

其實肌肉是有彈性的組織，一些按摩手法如揉、按、拍、捏，都是機械性的外部刺激。一旦用力過猛、刺激過久便會導致肌肉纖維化。而症狀包括：肌肉僵硬、身體對疼痛更加敏感；若果出現以上這種情況，便要立即停止，並且尋求專業醫生或治療師的協助。

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迷思二：中醫推拿不建議加按摩油？

普遍來說，西式按摩一般會要求脫去衣物。而按摩師傅的雙手會大面積直接接觸肌膚，加上適量的精油或乳液作潤滑用途，名減少皮膚因磨擦而引起的不適感。

在中醫角度，則不建議使用精油類的按摩介質，因要防止未知的興奮劑。而中式推拿強調經絡、穴道這類特定位置的加壓、揉捏，以達到放鬆深層肌肉。如肌膚表面太滑在按壓穴道時反而容易失準，所以穿著衣服便能直接進行。

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迷思三：推拿方向順時針、逆時針有不同效果？

推拿方向順時針、逆時針，補瀉也各異。一般認為，順經絡走行方向、逆時針多為補法；逆經絡走行方向、順時針多為瀉法。推拿力度指用力的輕重，用力輕為補法，用力重則為瀉法。而頻率是指在一定時間內，進行推拿的次數。一般認為，手法頻率快是瀉法，手法頻率慢是補法。

專業的推拿醫師會以正確的手法，適當的力度及頻率，給予患者對應的治療。簡單來說，要達到補陽益氣的功效，會在相關的部位及穴位，採用緩慢柔和的摩擦、擠壓等手法，以長時間逆時針順著經絡施力，來刺激氣血運行，增強體質的功效，此為「補氣」；相反，以短時間順時針在經氣脈絡施力，便是「瀉氣」，有消散寒邪的功效。

按摩禁區 肩頸按錯易腦中風

頸部有四條重要的血管，分別是兩條頸動脈和兩條椎動脈。頸動脈的位置在氣管兩側，椎動脈則在頸部後方、脊椎兩側。

頸動脈主要是供應大腦的血液循環，而椎動脈則負責供應小腦及腦幹的血液循環。因為血管較脆弱，若按錯位置，施加了壓力給血管，很可能造成動脈剝離，使血液無法順利流動，引發大面積的腦中風。

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六大情況不宜推拿

1. 飽腹、飢餓、疲憊的情況下： 因飽腹時推拿會影響消化，宜於飯後1小時進行。在飢餓及疲憊的情況下進行，有機會因血糖過低而出現胸悶、嘔心、出冷汗等的反應。

2. 酒醉的情況下： 因酒後推拿按摩，會令血氣運行加速，使酒精在體內加速擴散，引致酒精中毒。而且酒精使血管擴張，及酒後會使人意識反應遲緩，未能向醫師表達個人的受力感，有機會在互相缺乏溝通的情況底下，受力過度，引致血管受壓出血。

3. 皮膚外傷出血、炎症、潰瘍的情況下： 有可能會導致出血情況加重，或傷口受細菌感染。

4. 懷孕及行經期間的情況下： 小腹部、腰骶部不適宜進行推拿，以免刺激子宮，影響胎兒或令經血增多。

5. 關節筋骨扭傷、脫臼、骨折初期： 因骨骼尚未癒合的情況底下，軟組織與經絡會因此比較脆弱及損傷，進行推拿會加重痛症。

6. 久病初癒、手術後不久： 身體元氣大傷，經氣脈絡尚在修復中，而手術後傷口未完全癒合的情況下，都不適宜進行推拿。

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