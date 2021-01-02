【養肺】冬季易傷風感冒肺氣弱　養肺3原則吃鯖魚乳酪幾點瞓最好?

秋冬季節容易傷風感冒，呼吸道相關的疾病與過敏狀況也特別地多。肺臟很脆弱敏感，又因頻繁接觸外在空氣容易出現狀況而影響到呼吸功能。而除了依憑自身免疫力，還有一些方法可以「養肺」。

▼養肺三妙招（按圖了解👇👇👇）

養肺三招

1. 12點前休息

人體各個器官都有自己的生理時鐘，按照生理時鐘休息才能滋養器官，使他們能順利休息排毒。而要養肺，最好不要超過半夜12點睡覺，睡眠時間最好要超過4小時，最理想的睡眠時長落在7~9小時。

2. 吃對食物

多吃蔬菜水果、富含Omega-3的食物以及益生菌。每天吃6.5份蔬菜、1份魚類、1.5份益生菌。

蔬菜吃這些：羽衣甘藍、菠菜、芥蘭、西蘭花、番薯葉、通菜、韭菜、油菜、小棠菜、茼蒿菜、綠蘆筍等。

Omega-3吃什麼：鯖魚、三文魚、秋刀魚、鰻魚、沙甸魚、鱒魚、鯡魚、鱈魚、核桃、亞麻仁、奇亞籽。

補充益生菌吃什麼：乳酪、酸奶、希臘式乳酪、益力多、乳酪飲品、泡菜、醃菜、芝士

3.曬曬太陽

維他命D是免疫系統的開關，可以調節免疫的功能、活化免疫細胞使免疫力提升，不容易受外來病菌感染。攝取維他命D的最好方式，就是每天曬太陽15分鐘。

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