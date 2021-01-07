腰痛｜直膝彎腰搬重物超傷腰5動作！背囊未必護脊孭幾重最安全？

老是覺得腰痠背痛卻難以改善，這可能是因為在日常生活中常做的姿勢或動作所導致，馬上來檢視一下自己經常做了什麼傷腰椎的姿勢吧！

▼5個會讓腰椎受傷的姿勢與動作（點擊下圖看清！👇👇👇）

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5個會讓腰椎受傷的姿勢與動作

1. 坐辦公室椅時伸頭弓背

如果經常低頭滑手機或是為了觀看電腦螢幕，讓身體慣往前傾、腰往後凸，這都是不利於腰椎的坐姿。長期以往，輕則會造成腰肌勞損，重則可導致腰椎間盤突出或脊椎彎曲變形。 特別要注意的是，許多人為了讓上身保持直立，就讓臀部只坐在椅子前面1/2的位置，這也會增加脊椎壓力。

正確的姿勢：上身挺直，如果是有靠背的椅子，就讓腰背部完全靠在椅背上，必要時可以拿個靠枕來支撐椅背與腰部間的空隙。

2. 彎腰搬抬重物或打掃

許多人總是習慣彎著腰掃地或拖地時常常用一側出力，這樣容易讓背部承受更多壓力。 而直膝彎腰搬重物更容易造成腰椎損傷，因為直膝彎腰時，腰椎彎曲的角度很容易就超過90°，對腰部的殺傷力很大。假如你搬抬的物品重20公斤，那麼在這種姿勢下，對腰部要承受的重量就成了30公斤。

正確的姿勢：是讓重物儘量靠近身體，以屈膝屈髖的姿勢，利用膝關節來搬抬重物。如果是要彎腰打掃清潔，最好改採高低蹲的姿勢，雙腳一前一後，輪流替換，並不定時起來伸伸懶腰。

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3. 半躺或蜷縮在沙發

這種姿勢會讓肌肉與韌帶處於鬆弛狀態，失去原有的固定作用，脊椎生理曲度變直，久而久之造成連接腰椎的椎間盤突出或脊椎側彎。

正確的姿勢：是讓整個背部緊靠沙發的背墊，避免讓腰部與沙發出現空隙，造成腰椎承受過重的壓力。

4. 單手提取重物

只讓單手用力，由於重量的分配不均會讓脊椎的兩側受力不均，而肌肉的緊張度也不同，除了會損傷椎間盤外，也可能會造成腰椎不適。

正確的姿勢：儘量用雙手平均分攤重物，以保證身體的平衡和腰椎受力均勻。此外，如果是單手提重物時，也要注意姿勢的轉換不要過猛，避免腰椎受傷。

5. 背部負荷過重

當背包的重量或是背負的重物超過體重的10%，就可能對背部造成傷害。此外脊椎承受的壓力和體重相關，因此愈胖的人，脊椎承受的壓力就愈大，特別是在發育中的小學學童，如果每天背負的書包過重，就會對脊椎造成潛在的傷害，也可能加重原本就有因為姿勢不良而造成的輕微脊椎側彎。

正確姿勢：儘量把背包裡很少用到的東西清出去。單肩背最好左右輪換，雙肩背最好選擇寬肩帶的。

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