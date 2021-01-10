【減肥】節食運動瘦唔到？睡眠不足致4種荷爾蒙失常易糖尿愛吃飯

減肥一向都是長期抗戰，有時可能飲食控制了、運動時數也增加了，看似該有的努力都做了卻毫無成效，令人感到灰心喪志。但睡眠往往是大家容易忽略的部分，睡眠不足會使得內分泌失調，使鏟肉大業完成之日遙遙無期。

▼睡眠不足引發4種荷爾蒙異常（點擊下圖看清！👇👇👇）

睡眠不足引發這4種荷爾蒙異常

1. 皮質醇上升

皮質醇俗稱「壓力荷爾蒙」，是一種類固醇荷爾蒙，會在感受到壓力產生時做出反應，從腎上腺進入血液作用於全身，提高身體能量的轉換效率，使身體有辦法因應即將到來的挑戰。若長期睡眠不足會導致皮質醇分泌增加，使人想吃高脂肪、高糖份的食物，讓人想衝動爆吃，使得脂肪默默堆積。

2. 胰島素阻抗

胰島素協助葡萄糖從血液中進入細胞，使細胞獲得能量燃料，同時維持身體血糖的平衡。而當細胞對於胰島素產生的反應不佳，也就是敏感度下降時，我們稱之為「胰島素阻抗」。

胰島素阻抗使得正常濃度的胰島素卻不能發揮同樣水準的功能，需要分泌更多胰島素以達到目的。長期睡眠不足會使胰島素敏感度降低，除了對控制血糖不利，增加了糖尿病的風險外，更是協助脂肪合成，容易導致肥胖。

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3. 瘦體素下降

瘦體素（Leptin）是一種肽類激素，在促進人體脂肪燃燒、分解的方面起著關鍵的作用，能刺激中樞讓人降低食慾、抑制飢餓，讓脂肪減少，對人體肥胖與其他生理作用有著關鍵的作用。若瘦體素分泌過低，會讓代謝變差、導致肥胖還有持續感到飢餓。

而睡眠不足會使體內瘦素濃度下降，使身體代謝變差、感到持續飢餓而暴飲暴食，囤積更多脂肪。

4. 飢餓素上升

相對於抑制食慾的瘦素，飢餓素（Ghrelin）則是能促進食慾，使人吃得更多。飢餓素也能促進胃酸分泌、增加胃的活動性，幫身體為了進食做好準備。睡眠不足使飢餓素提高，讓人的食慾明顯提升，且會讓人特別想吃高糖高油的碳水化合物，像是烘焙食物、糕點餅乾、高熱量的食物。

充足睡眠才能有效鏟肉

睡眠不足對於身體內分泌有著極大的影響，使得即使做出飲食控制、努力運動都不見減肥功效的元兇。建議最好11點前就上床睡覺，至少睡足七小時，使身體好好休息，恢復正常的水準。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】