經痛｜葉翠翠推薦壯陽茶？經痛手腳凍陰道炎女性6大困擾食療推介

前港姐冠軍、三子之母葉翠翠，最近在社交網站分享一款女士壯陽茶，指大多數女性都是寒底，壯陽茶有助補充陽氣，改善脾胃弱、易累、水腫等問題。究竟壯陽茶是否人人啱飲？除了陽氣不足外，其他常見女性問題如經痛、手腳冰冷、陰道炎等又有什麼食療改善？

葉翠翠曾發文提到，一般女士是寒底，且陽氣不足，故經常感疲倦，早上「瞓唔醒」、水腫、月經失調等，亦會出現早上臉腫，晚上腳腫的情況，代表脾胃寒及弱，化濕功能差。（葉翠翠FB圖片）

葉翠翠自製壯陽茶

近年轉型為親子及美容KOL的葉翠翠不時在社交平台分享個人生活，她曾於直播中分享，自己生完第二胎後，早上起床後經常頭腦不清醒、疲倦、沒精打采，至下午3、4點才醒神，於是去看中醫，得知自己缺乏陽氣，於是自製壯陽茶改善體質。

壯陽茶材料： 人參、高麗參、桑寄生、鹿尾巴、紅棗（去核）、杞子、薑、瑪卡

不過她強調，飲用壯陽茶前須先向中醫查詢是否適合個人體質，如體質不合，飲用後可能會出現失眠、生暗瘡、喉嚨痛等上火情況。

健福堂註冊中醫師吳子杰表示，女性天生陽氣較為不足，除了產後婦女外，不少女性有飲食生冷、長時間吹冷氣等習慣，都會加重陽氣不足問題。（GettyImages）

壯陽茶功效豈只壯陽！

健福堂註冊中醫師吳子杰表示，葉翠翠介紹的茶飲有補腎壯陽、益氣補血的功效，而補腎陽有助溫化水濕，可以改善水腫。不過，瑪卡並非中藥，建議大眾不用亦可。瑪卡即是印加蘿蔔，是原產於南美洲安第斯山脈的一種十字花科獨行菜屬植物。

吳子杰醫師指，在傳統陰陽概念中，男屬陽，女屬陰，女性天生陽氣較為不足，除了產後婦女外，不少女性有飲食生冷、長時間吹冷氣等習慣，都會加重陽氣不足問題，出現面色淡白、畏寒喜暖、腹痛喜按、神疲乏力等症狀。

▼壯陽茶食療（按圖了解👇👇👇）

女性6大常見問題

女性除了陽氣不足，常見的健康問題還有經痛、手腳冰冷、陰道炎等，其實也可透過茶療或湯水改善，以下整合了6個女士常見問題及相關食療推介。

1. 經痛

▼推介食療：紅糖薑茶（按圖了解👇👇👇）

功效：改善宮寒經痛。經前或經期小腹冷痛、熱敷後疼痛減少、身體四肢寒冷、經期延後、經量少、色黯紅或夾有血塊等。經前或經期期間飲用尤其適合。

不宜：濕熱鬱結者，如經前或經期小腹刺痛而有灼熱感、經色黯紅穢臭、質地粘稠。

2. 易憂鬱

▼推介食療：洛神花配玫瑰花（按圖了解👇👇👇）

功效：疏肝養血解鬱，養顏美容

不宜：體質偏寒涼及體虛氣弱者，如氣力不足、容易疲倦、手腳冰冷等人士不宜喝太多。此外，女性經期時也不宜飲用，容易導致月經不調，孕婦亦不應食用。

3.手腳冰冷

▼推介食療：紅棗水（按圖了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

功效：養血、寧神、提升力氣、提神、開胃

不宜：熱底及氣血充盛人士，多出現易喉嚨痛、易口乾、易面紅耳赤、易感冒、易胃痛、月經量多等徵狀。

4.念珠菌陰道炎

▼推介食療：冬瓜苡米赤小豆湯及扁豆淮山湯（按圖了解👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

冬瓜苡米赤小豆湯

功效：清熱利濕、適合體質偏熱人士

不宜：懷孕婦女、行經期間婦女、大便燥結及滑精（夜間無夢而遺，甚至清醒時精液自動滑出）人士

扁豆淮山湯

功效：健脾利水除濕，固腎氣，減少白帶，適合體質偏寒、偏虛弱人士

不宜：大便燥結人士

5.更年期眼乾

▼推介食療：杞子杭菊花茶（按圖👇👇👇）

功效：養眼明目

不宜：沒有

6. 失眠、心悸

▼推介食療：蓮子桂圓茶（按圖了解👇👇👇）

功效：補益心脾，寧心安神

不宜：消化功能不佳，容易便秘人士

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