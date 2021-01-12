維他命｜唇乾缺鐵髮幼唔夠維他命C　9種小毛病反映身體缺呢啲...

現代的人因繁忙的工作，忽視了營養問題，經常在結束了勞累的一天後，只想好好的休息，而晚餐總是隨便解決，然後就可能會導致維他命攝取不足，隔天反而更加疲勞！

疲勞是維他命不足最普遍的症狀之一，當身體缺乏某種必須維他命時，就可能明顯反映在生活的行為上，例如經常嘴破時，就是因為身體攝取不足維他命B12。了解身體的症狀與維他命之間的關係，就能預防身體許多不適症狀的產生，讓身體回到正常狀態。

▼這些症狀告訴你身體缺了哪些維他命 （點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

嘴唇乾裂

缺少：鐵、維他命C

建議攝取：瘦肉、胡椒、甘藍菜、豆腐

頭皮屑

缺少：維他命B7、脂肪酸

建議攝取：三文魚、杏仁、花生醬、葵花子

頭髮變細

缺少：鐵、維他命C

建議攝取：檸檬、奇異果、士多啤梨、四季豆

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+ 8 + 8 + 8

乾癬

缺少：維他命D、維他命B、鋅

建議攝取：雞蛋、鮮蝦、吞拿魚、香菇

嘴破

缺少：維他命B12、B3、鐵、葉酸

建議攝取：黑豆、白菜、牛油果、鱒魚

頭痛

缺少：維他命B12、維他命B6、鎂

建議攝取：南瓜子、桃、香蕉

抑鬱症

缺少：維他命B、維他命D、鎂

建議攝取：堅果、菇類、麥、甘藍菜

失眠

缺少：維他命B、維他命D、鎂

建議攝取：豆腐、牛奶、香蕉、紅棗

疲勞

缺少：維他命B、鐵、鎂

建議攝取：橘子乾、桃、豬肝、核桃

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+ 27 + 27 + 27

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】