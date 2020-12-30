【梅艷芳逝世17週年】子宮頸癌病徵盆骨痛背痛　家族史高危6須知

梅艷芳病逝17週年，12月30是她死忌，她生前患子宮頸癌，終年只有40 歲，令人惋惜。她家族有癌症家族史，三姐梅愛芳2000年亦因子宮頸癌病逝；遺傳或家族史是子宮頸癌高風險因素之一，子宮頸癌病徵是什麼？初期未必容易察覺，預防子宮頸癌須及早及定期檢查。

子宮頸癌是2018年是本港女性當中的癌症第七位，別以為年輕便風險低，曾有過性行為，便可能已感染HPV病毒，有機會患子宮頸癌。

▼ 梅艷芳患子宮頸癌於2003 年12月30 病逝，終年40歲； 有其他女藝人亦曾患子宮頸癌（按圖 👇👇👇）：

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子宮頸癌初期未必有明顯症狀，患者可能有背痛及盆骨痛，家庭中有人患子宮頸癌屬高危，應及早檢檢查； 建議有性行為的女性，應定期做子宮頸抹片檢查，未有性行為之前，HPV疫苗亦有助預防子宮頸。

▼ 子宮頸癌的6大須知：子宮頸癌有哪些病徵？初期病徵難察覺？哪些人特別高危？（按圖 👇👇👇）:

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1）子宮頸癌病徵是什麼？

▼ 子宮頸癌早期最常見的症狀就是陰道異常流血，除此之外，還有什麼症狀？（按圖👇👇👇）：

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2）子宮頸癌高危人士及因素？

▼ 任何有過性行為的女士都有機會感染HPV，增加患子宮頸癌風險。以下幾類人士子宮頸癌的風險較高（按圖 👇👇👇）：

3）子宮頸癌由什麼引起？

超過99%的子宮頸癌都是由HPV（人類乳頭狀瘤病毒）感染引起，而HPV感染主要是透過體液或性接觸傳播。根據世界衛生組織2012的全球報告，子宮頸癌在女性癌症中排行第四，每年新症大概有52.8萬人，死亡個案則高達26.6萬人。至於香港， 2016年的數據顯示，子宮頸癌是香港女性因癌症死亡的第九大原因。

4）子宮頸抹片檢查幾時做？

子宮頸受HPV感染影響，通常是子宮頸細胞受病毒破壞，發生持續、嚴重的細胞病變成為子宮頸癌，這個過程可能需時9至15年。

因此，建議至少每3年（每年一次更好）進行一次子宮頸癌篩查，以排除出現子宮頸病變或監測早期子宮頸病變，在病情演變成癌症前治療。

醫生一般建議25歲至64歲間、曾有性行為的婦女應定期接受子宮頸抹片檢查，但如性接觸於25歲前開始，也建議提早接受檢查。

如果第一次檢測結果正常，應在12個月後安排進行第二次測試；如果第二次測試也正常，至少每3年重複測試。

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5）預防子宮頸癌可注射疫苗？

對付子宮頸癌的方法之一，是及早接種HPV疫苗（又稱子宮頸癌疫苗），目前市面的疫苗已可有效預防約90% HPV相關疾病。

最理想的接種疫苗時間就是在初次性行為前，最早可接種子宮頸疫苗的年齡是九歲。9至14歲建議接種兩劑，兩劑之間相隔5至13個月內；15歲或以上則建議接種三劑，在第一劑後兩個月接種第二劑、六個月後接種第三劑。

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6）子宮頸癌存活率有多高？

子宮頸癌及早發現，存活率較高。如能在篩查中發現早期癌症病變並及時治療，五年存活率可超過90%。

（資料來源：《衛生署家庭健康服務》）

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