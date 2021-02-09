腹瀉｜慢性肚痛以為腸躁症？發炎性腸道病最忌2件事易復發腸穿窿!

撰文： 照護線上 最後更新日期： 2021-02-09 17:59

腸腸出狀況，治療不輕忽！緊張、壓力大容易拉肚子，腹脹、腹瀉、便秘或解便時感覺未完全排乾淨等，礙於多種腸胃道疾病都可能合併上述症狀，容易被混淆，究竟是單純的腸躁症，還是隱藏著更麻煩的問題？

台灣肝膽胃腸科鍾承軒醫師說明，慢性腹瀉、慢性腹痛是大腸激躁症與發炎性腸道疾病共同臨床表徵，但若同時合併血便、體重變輕，或腸道外病癥，如眼睛虹彩炎葡萄膜炎、脊椎關節痛、皮膚炎等現象時，可能就要懷疑不是單純的腸躁症，而可能是發炎性腸道疾病的表現，如未及早確診就醫治療，可能延誤病情，甚至發生相關併發症，例如：腸穿孔、狹窄阻塞或廔管而需要外科開刀治療。

▼腹瀉症狀比一比（按圖了解👇👇👇）

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確診不易！患者平均需跑五到六趟醫院才確診

台灣鍾承軒醫師進一步解釋，臨床上無法單靠症狀確診發炎性腸道疾病，必需配合「內視鏡檢查」，確認腸道是否發炎及潰瘍，搭配藉抽血檢查確認「發炎指數」變化，一般而言，大腸激躁症患者的發炎指數多在正常值，若是發炎性腸道疾病患者，則發炎指數會偏高。其次，藉「影像檢查」如電腦斷層或磁力共振，也可觀察腸道狹窄或其結構變化，這些是大腸激躁症所沒有的表現。最後，臨床醫師同步從內視鏡取下切片送病理檢查，以再次確認是否為發炎性腸道疾病。綜合上述資訊，才可以診斷罹患發炎性腸道疾病。

鍾承軒醫師表示，因診斷過程複雜且耗時，過程中患者常失去耐心，從臨床經驗觀察及問卷統計，患者有症狀開始到疾病確診，大約要經歷五到六位醫師看診，直到轉介到專業的醫療團隊才能確診。

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飲食西化、生活型態、遺傳 致台灣發生率逐年攀升

台灣鍾承軒醫師說，過去發炎性腸道疾病常見於高加索白種人，如北美、北歐等地，近年來在亞熱帶、赤道國家的發生率愈來愈高，由於其他種族發生率也逐漸增加，醫界推測該趨勢除了與種族基因有關，也跟飲食習慣、生活型態及環境變化有所關聯。

鍾承軒醫師進一步表示，隨著現在人飲食西化，偏好高脂肪、低纖維飲食，如精緻糕點、香腸、臘肉、熱狗、漢堡等加工食物，因此體內腸道菌叢失去平衡並且造成腸道免疫失調，可能誘發發炎反應去攻擊自身腸道黏膜，造成發炎性腸道疾病。

此外，統計顯示，如有家人罹患發炎性腸道疾病，罹病機率也較一般人也多出25-50％，若是同卵雙生的雙胞胎，罹病機率就更高。就此觀察，遺傳基因也與發炎性腸道疾病具關聯性。

當心慢炎體內悶燒！四至五成患者臨床症狀緩解實則腸仍發炎

隨著治療藥物進步以及發炎性腸道疾病的發展及變化因人而異，以潰瘍性結腸炎為例，依據患者拉肚子及血便的發生頻率、搭配內視鏡檢查結果及身體狀況等項目來評分，加總後區分為輕度、中度、重度，醫師會根據患者病情調整藥物組合，擬定個人化醫療策略。

當潰瘍性結腸炎疾病進展到重度，一線治療會使用類固醇，以控制急性發炎情況，礙於副作用較多，如月亮臉、水牛肩、骨質疏鬆、消化性潰瘍、水腫等，因此在治療上不會長期使用，常在降低發炎反應後，改用5-ASA抗發炎藥物、免疫調節劑及生物製劑，以控制病情並減少復發。

治療達標，才能減少復發（照護線上授權使用）

鍾承軒醫師特別強調，治療發炎性腸道疾病除了幫助臨床症狀緩解外，從內視鏡下觀察確認黏膜癒合，腸道無發炎無潰瘍，且抽血的發炎指數也需正常，才是控制疾病的終極目標，因有研究發現，近45%症狀緩解的患者，接受內視鏡檢查後，仍看到腸道持續發炎，因此，醫界近年的共識為，除了臨床症狀緩解及黏膜癒合以外，更積極追求取下的黏膜切片中，也要看到發炎細胞減少，甚至消失。

腸道疾病視同慢性病 需長期並有耐心治療

鍾承軒醫師指出，發炎性腸道疾病屬於自體免疫疾病，一旦生活作息不規律、飲食沒有節制，恐導致病情惡化。他診間就曾收治原本控制穩定的發炎性腸道疾病患者，每每工作壓力變大、遇到輪日夜班等作息不正常，病情就每況愈下。

鍾承軒醫師鼓勵患者，將發炎性腸道疾病當成慢性病耐心治療，需搭配規律作息、良好的飲食習慣，切勿自行停藥，特別是年輕患者，誤以為此疾病如腸躁症短期治療即可，或是等到症狀出現再就醫，反而導致疾病反覆復發、腸道千瘡百孔，甚至需緊急手術切除腸道，落得短腸症的窘境。因此，呼籲治療中的病友。應正視疾病、遵循醫囑、積極治療、定期追蹤，做個健康的「腸」勝軍與疾病共存。

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改善腸道健康動作👇👇👇

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：「炎」之過早！約四至五成發炎性腸道疾病 症狀緩解改善但腸仍處發炎狀態】