月經｜經期間飲咖啡會腎虛？中醫：這4件事才是月經量太少原因

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-01 17:02

月經來時可以喝杯熱飲紓緩腹部悶痛，但不少傳言說月經來時盡量避免攝取咖啡，因為喝咖啡會造成腎精虧虛，導致月經量變少，甚至造成卵巢早衰，這是真的嗎？

台灣睿鳴堂中醫診所中醫師王心眉表示，其實喝咖啡跟腎精虧虛幾乎是沒有正相關的，若女性月事規律，在正常情況下，生理期前及過程中，飲用咖啡不會造成月經量變少，再加上咖啡因跟腎精虧虛間並沒有直接的關聯性，所以健康女生不需要刻意禁止攝取含有咖啡因的食品飲料。

咖啡不會造成腎精虧虛！但有消化症狀者需在經期避免飲用

「但是有經前症候群的朋友則要特別注意，月經來前應避免咖啡因攝取過量，導致交感神經亢奮，引發情緒緊張，加重不適感，當月經時容易情緒不穩，睡眠變差的女性不宜喝咖啡。」王心眉提醒。

咖啡容易讓心率升高，加重這種緊張的情緒。而月經來時經常伴隨嘔吐、腹瀉，甚至消化不良等腸胃症狀的女性，生理期期間與月經來潮之際，最好暫停咖啡的攝取，以預防對腸胃造成刺激，進而加重不適產生。

▼4類常見月經量少原因（按圖率先了解👇👇👇）

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月經量少不是因為喝咖啡，更可能是這4個原因

那為何有些人喝咖啡月經量會變少的錯覺呢，可能是本身的體質問題！王心眉指出，常見的月經量少原因可以分為4類。

1. 氣血虛：月經顏色淡，身體的血液本來就不足，子宮內膜沒有增生，或者外傷性出血，手術後出血皆可造成身體營血虧虛，血海不充以致經量減少。

2. 氣血瘀滯：女性不愛運動，愛喝冰冷寒性食物，可能使經血運行不暢，骨盆腔循環不佳，發生月經過少的情形。

3. 痰濕肥胖的女性：身體肥胖的女性，可能有多囊性卵巢體質，屬痰濕性水分調節代謝失常，使經血運行不暢，從而發生月經過少。

4. 腎精虧虛：這也是最常會影響受孕的體質，月經顏色淡量少伴隨怕冷的體質，這類型的女性會伴隨性慾寡淡，女性月經量少、閉經，容易出現卵巢早衰、骨質疏鬆、腰膝酸軟、健忘、耳鳴等症狀。

妳有腎陰虛的問題嗎？可從頭髮來觀察

中醫認為腎藏精主生殖，如果精氣充足，女性的生殖系統就會健康，反之如果精氣不足，就會影響到女性的生育能力，像「腎氣虛」或是「腎陽虛」的女性多為性冷感、容易流產或不孕。因此，「腎陰虛」的女性容易有性生活與月經過少的困擾。

王心眉表示，陰虛容易導致火旺，加速卵巢早衰的現象，可能會導致更年期提早到來。中醫認為，從毛髮的盛衰，能反映腎精的充盈程度，也就是腎「其華在髮」，因此是否有腎陰虛的問題，可以從頭髮觀察。頭髮為氣血循環的產物，頭髮受到血液的滋養，加上腎精的生化，在精血充沛時，毛髮自然烏黑亮麗，相反地，如果腎陰虧損、精血虧虛，毛髮便會蒼白枯槁、稀疏易落。

想要補腎氣平時可以多吃芝麻、堅果

平時可以多吃一些補腎氣食物，比如芝麻、山藥、桑葚、堅果類的食物。中醫上治療腎精虧虛的原則是：補腎填精。常用的中藥包含菟絲子、枸杞子、五味子、鎖陽、肉蓯蓉、女貞子、鹿茸、熟地等，均是重在補精、調理陰陽的藥材。

最重要的就是增強鍛鍊，腎精虧虛會導致人的體質變弱，從而出現各種疾病。所以要加強體育鍛鍊，每天要多運動，比如早上起床跑步半個小時或者晚飯後慢走一個小時。女性朋友還可以做一些瑜伽或者仰臥起坐，加強腰部的鍛鍊，這些運動都對腎精虧虛有所幫助。

「綜上所述，女性月經期間喝咖啡是可以的，但是不宜過量，否則會引起經期不適。」王心眉表示，此外月經期間要注意飲食的合理，月經期間的護理對於女人來說非常重要。

另外，對於會經痛的女生而言，也可以適量用黑糖水、薑母茶、熱朱古力、紅豆湯等飲品減緩經期不適。

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