【痛風】連吃2天火鍋半夜腳趾關節痛醒　亂服消炎藥小心腎衰竭！

隨著天氣轉涼，熱呼呼的火鍋愈來愈受歡迎，四十多歲的王先生在周末和親朋好友聚會連續兩天吃了火鍋大餐，隔天清晨突然被痛醒，右側大腳趾關節又腫又痛，不得已只好下床吃止痛藥，但右腳踩到地板的那一剎那，卻讓他痛到冷汗直流。經過一番折騰，王先生只好搭車到急診室求助。

王先生的尿酸已超標多年，急性發作緩解後，醫師建議要使用藥物降低尿酸，減少未來痛風急性發作的機會，然而王先生的腎臟功能不佳，經過討論後開始使用新一代降尿酸製劑，減少尿酸的生成。

台灣林口長庚醫院腎臟科陳冠興醫師指出，痛風與「高尿酸血症」很有關係，而尿酸的源頭則是「普林」。我們體內所有組織都含有「普林」這種物質，當細胞在汰舊換新時，就會分解普林，產生尿酸。

尿酸累積結晶，導致關節疼痛。（照護線上授權使用）

我們的身體要如何排除尿酸呢？陳冠興醫師解釋：「大約三分之一靠腸胃道，另外三分之二則靠腎臟，分別以糞便和尿液的方式排除。」但是如果攝取太多的高普林食物，或是腎功能不好而難以排除的話，尿酸就會於血液內累積，形成「高尿酸血症」，臨床上定義為血中尿酸濃度>7.0mg/dl。

血液中尿酸含量過高時，可能於體內形成尿酸結晶，這些細細長長的尿酸結晶容易累積在關節腔內，導致關節發炎而紅、腫、熱、痛，就是大家熟悉的「痛風」。

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痛風不只讓關節疼痛，還會形成「痛風石」，讓關節變形

台灣陳冠興醫師表示，痛風通常是陣發性地發作，最容易出現痛風的關節是大腳趾，許多患者會在半夜、清晨，於睡夢中感到關節劇烈疼痛而驚醒，腳趾關節已變得又紅、又腫、又熱、又痛。痛風發作後，往往需要經過幾天才逐漸轉好，但也可能在不久後又再度發作。高尿酸血症的患者漸漸會發現連膝蓋、腳踝、手腕等部位都可能會有痛風發作。

「假使痛風一直反覆發作，經過五年、十年之後，尿酸結晶會破壞、侵蝕關節，」陳冠興醫師提醒：「這些累積在關節處的結晶會形成痛風石，導致關節變形。」

痛風好發於30歲到50歲之間的男性。不過，隨著飲食習慣的改變，有愈來愈多的年輕患者也出現了痛風的問題。而台灣花東地區的原住民得到高尿酸血症的盛行率可能高達九成以上。

輕忽痛風，全身都受害

台灣陳冠興醫師說，值得注意的是，痛風不只造成關節疼痛，還可能傷害其他器官，因為尿酸結晶除了會沉積在關節，還會沉積在血管、腎臟等，導致慢性發炎反應。

「痛風其實是一種慢性發炎，並與許多疾病有共病關係，例如高血壓、糖尿病、心血管疾病等都與痛風有關。甚至台灣的國病『腎臟病』，也與痛風有關。」陳冠興醫師強調：「儘早治療痛風、控制尿酸，才能減少出現各種併發症的機會。」

痛風不只關節痛，全身都受害（照護線上授權使用）

尿酸主要透過腎臟代謝，如果體內的尿酸濃度持續過高，腎臟的負擔就很大。當尿酸鹽結晶過大，無法順利由腎臟排出時，會塞住腎小管，導致腎臟間質發炎；尿酸鹽結晶也會卡在輸尿管，形成尿路結石。此外，當尿酸結晶沉澱在腎臟毛細管血管壁，腎絲球將逐漸硬化，造成腎臟功能失調。

因此，痛風患者若沒有接受適當治療，只有在發作時自行購買強效非類固醇消炎止痛藥吃，長期大量服用恐損害腎臟功能，漸漸走向腎衰竭，甚至到需要洗腎透析治療的程度。

面對痛風，急性止痛，慢性降尿酸，長期達標尿酸值小於6.0mg/dL是關鍵！

台灣陳冠興醫師分析：「在治療痛風的時候，可分成兩部分來看。痛風急性發作時，可以用消炎止痛藥讓患者疼痛改善；慢性期則是要嘗試降低血中尿酸濃度。」

假使患者一年會發作兩次、三次以上的痛風，或有高血壓、糖尿病等共病，便要考慮長期使用降尿酸的藥物，穩定控制血中尿酸濃度小於6.0mg/dL，身體才不會處在長期發炎的狀態。

陳冠興醫師解釋，目前控制尿酸的藥物有兩種機轉，一種是「促進尿酸排除」，另一種是「減少尿酸生成」。

「促進尿酸排除」的藥物可以增加腎臟排除尿酸的量，但是如果患者腎臟功能較差，又要讓更多尿酸從腎臟排出的話，就可能加重腎臟負擔，藥物的治療效果並不好。另外，從泌尿道排出愈多尿酸，其實也會增加產生尿路結石的風險。

「減少尿酸生成」的藥物可以抑制尿酸合成。近幾年發展出來的新一代降尿酸製劑，由肝臟代謝，即使患者腎功能不佳也能使用。台灣陳冠興醫師說：「台灣的患者通常只要每天服用半顆，就能讓血液中尿酸濃度下降。」研究指出，痛風患者規律服用新一代降尿酸製劑，將尿酸值維持低於6.0mg/dL後，能觀察到延緩患者腎功能惡化、明顯消除痛風石，且減少痛風再度發作的機會，提高患者生活品質。

積極降尿酸，減少併發症（照護線上授權使用）

相較於傳統藥物有造成過敏的風險，輕則皮膚起疹子，重則引發史帝芬強生症候群（Stevens-Johnson Syndrome, SJS），這是全身性嚴重過敏反應，可能導致死亡、殘疾，非常棘手。新一代降尿酸製劑較少發生皮膚過敏反應，安全性高。

台灣陳冠興醫師回憶，曾經有位痛風患者同時罹患高血壓、糖尿病，剛來門診時尿酸超過9 .0mg/dL，每年都會發作2-3次痛風。他的腎臟功能較差，已經進入慢性腎臟病3b期（eGFR 30~44 ml/min/1.73m2），所以選擇使用新一代降尿酸製劑。在持續穩定的藥物治療下，他的尿酸漸漸降到6.0 mg/ dL以下，回到正常值。後續追蹤過程中發現，他的腎臟功能從3b期進步到3a期（eGFR 45~59 ml/min/1.73m2），痛風也不再頻繁發作。

痛風是富貴帝王病，使用藥物也要正確飲食

台灣陳冠興醫師說，想要避免痛風，我們也得從飲食方面下點工夫。首先，肉類、海鮮、火鍋湯、高果糖漿、及啤酒都屬於高普林食物，務必控制攝取的份量。

每天的水分要充足，充足的水分能幫助尿酸排除，降低尿路結石的機會。適當的減重也能降低痛風發作的機會。此外，痛風與許多慢性病有共病相關，一定要好好控制高血壓、糖尿病等慢性病。

「千萬不要以為痛風只是關節痛，急性發作的時候就自行吃止痛藥！」陳冠興醫師叮嚀著：「尿酸超標是慢性的問題，長期下來對腎臟、心血管都不好，最好規律服藥控制尿酸，才能減少未來腎臟衰竭、洗腎的機會。」

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文 ：痛風當心！尿酸過高不只關節痛，還可能會洗腎，醫師圖文解說】