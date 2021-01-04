姜濤父親中風入院嘴巴變歪　中風7大症狀吃豆手指操改善血管彈性

姜濤（男子組合Mirror成員）早前除夕在社交媒體發文，透露父親因中風入院，並暫需以輪椅代步。中風有什麼症狀？又該如何預防中風？

姜濤在元旦（1月1日）的《叱咤頒獎典禮》奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，喜出望外。他亦同時處於疫境中，較早前（除夕夜）他在Instagram透露，任職廚師的爸爸不幸中風，礙於疫情關係，只能隔住房門探望父親。

▼姜濤透露父親中風的情況：（按圖👇👇👇）

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中風症狀嘴巴變歪

從姜濤在Instagram的影片可見，姜爸爸的嘴巴有些微變歪。嘴巴變歪，是中風常見的症狀，除了臉部不對稱外，中風還有3大特徵，可利用「FAST」口訣快速辨別中風。快速認清中風徵狀，才可即時處理，把握治療黃金時間。

▼辨別中風特徵的「FAST」口訣：（按圖👇👇👇）

▼要預防中風，先了解為什麼會中風、中風哪些人高危等10個中風須知：（按圖👇👇👇）

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預防中風有什麼飲食注意？

適當運動、戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等可減低中風的機會，還有什麼飲食可改善血管健康，預防中風？

戒煙酒和避免吃太多肥膩或甜的食品等，多吃蘋果和飲咖啡也助預防中風？（資料圖片）

▼4種食物改善腦血管健康：（按圖👇👇👇）

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預防中風做手指操？

注意飲食外，大家亦可透過輕拍手部，刺激穴道，幫助末梢血液循環流暢，維持血管彈性，減低中風風險。

▼維持血管彈性伸展操：（按圖👇👇👇）

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中風的徵狀其實要視乎發生病變的位置及其損害程度而定，個別患者可能會有不同的病徵。

▼中風常見症狀：（按圖👇👇👇）

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中風有什麼先兆？

中風治療要把握時間，從出現症狀至注射血栓溶解劑治療的時間，一定要在3小時之內，血栓溶解劑可增加中風患者33%復原的機會。因此，了解中風的先兆變得十分重要，可及早治療。

中風分為兩大類，分別是出血性中風及缺血性中風，8成半的腦中風病人屬缺血性中風，多起因於腦部血管硬化狹窄或是血栓塞住血管。

▼缺血性中風先兆：（按圖👇👇👇）

而出血性中風俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，例如腦血管腫瘤而導致腦血管破裂，患者可能需要動手術移除血塊，但此類患者人數較少。

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