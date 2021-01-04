馮盈盈6招排毒去水腫坐喺度都瘦身！暖水綠茶點飲有效紅豆水都得?

2016年港姐冠軍、26歲馮盈盈（FYY），一向話題多多，新一年更開設個人YouTube頻道，首段短片便分享了她的美顏去水腫6大秘技，包括起床飲暖水、飲綠茶溝咖啡、飲薏米水、浸浴等，還聲稱坐喺度浸浴都可以瘦身！究竟這些方法是否有效去水腫？有什麼需要注意？

馮盈盈在YouTube分享了自己平日消水腫及瘦面的秘技，當中包括飲薏米水及綠茶溝咖啡。（馮盈盈YouTube影片截圖）

馮盈盈在YouTube第一條影片分享了她每日工作前必做的6件事，有助去水腫、瘦面及全身排毒等功效。

▼即睇馮盈盈去水腫瘦面貼士！（按圖👇👇👇）

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排毒去水腫方法

1.起床飲一杯暖水

註冊中醫師鄧蕙盈指，有些人誤解飲水會導致水腫情況加劇，其實，要去水腫更應多飲暖水，令身體透過小便排走多餘水分。如果飲水不足，鹽分會將水鎖在身體裏，減少排尿，加劇虛胖情況。早上飲比晚上飲更好，因為早上陽氣比較充足，代謝能力較好，更容易改善水腫問題。此外，多飲暖水可幫助腸道蠕動，以及清除熱氣，有助排便。

▼同場加映：早上飲暖水的8個好處（按圖👇👇👇）

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2.按摩面部

台灣中西醫師陳至奐醫師表示，可多揉壓臉部穴道，幫助疏通經絡、促進代謝，有助改善臉部水腫問題，擊退包包臉。

陳醫師推介按壓以下穴位，有助刺激淋巴循環、促進代謝，幫助消除臉部浮腫、水腫問題：聽宮穴、耳門穴、聽會穴、天突穴等。

▼同場加映：去水腫兼瘦面穴位（按圖👇👇👇）

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3.綠茶加咖啡

綠茶含有兒茶素（Catechin），可抗氧化以及促進新陳代謝，令飢膚更光澤。另外，不少研究亦顯示，咖啡有助減肥，因為咖啡因可促進新陳代謝，但建議只攝取黑咖啡，以免加入奶精、糖和牛奶的咖啡，令熱量提高。

《綠茶咖啡減重法》作者日本減肥科醫生工藤孝文提出喝「綠茶咖啡」能幫助瘦身，並指這個喝法不只讓他的病人平均瘦下6.2公斤，亦有患者在無法運動的狀態及沒有改變飲食習慣下，減少腹部脂肪。方法是在三餐飯前以1：1的比例喝下約250毫升的綠茶加咖啡，他自己也靠這方法，一年內由92公斤減至67公斤。不過，若跟他一天飲3杯咖啡的話，會增加骨質疏鬆的風險，消化系統較弱人士或對身體造成影響，建議先諮詢醫生或專業人士。

▼綠茶9大好處（按圖👇👇👇）

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▼飲綠茶最佳時機（按圖👇👇👇）

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4. 泡浴

泡浴是促進新陳代謝最簡單的方法之一，選擇高溫反覆入浴的方式，泡浴3分鐘、休息5分鐘，重複循環3次，有助全身排毒。

馮盈盈指自己平時會浸熱水浴，有助紓緩疲勞，加快血液循環及新陳代謝，浸5-10分鐘至出汗，達到坐著瘦身的效果。（馮盈盈YouTube影片截圖）

5.薏米水

薏米水適合身體偏濕人士飲用，身體一旦有「濕」，便容易影響脾運化水液的功能，引起水濕停聚，頭重身重、水腫、腹瀉、關節腫痛不利、便粘廁、白帶白稠過多等問題。

薏米水可以幫助身體把多餘水分從小便排走，也可以透過健脾功能，使脾運化能力提升，將水分及營養輸送到身體有需要的地方。

▼薏米陳皮水：理氣健脾袪濕（按圖了解👇👇👇）

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6. 紅豆水

紅豆水含有豐富的纖維質能利水、助排便、排除體內濕氣等，尤其適合女性生理期下半身水腫使用，可以食用微甜的紅豆湯，一來可補充鐵質、二來又能消水腫，好處多多；一般人如果因為懷孕、吃重鹹、壓力大或排便不順引起的水腫，喝紅豆水能幫助水分循環與代謝，排除體內濕氣，飲用時應以溫熱水為主，喝冰水會令代謝降低。

7. 粟米鬚水

粟米鬚纖維量足，含有許多維他命成分，可以保護腸胃、促進蠕動，還能增強人體新陳代謝，調整神經系統的功能，有利水、消腫的功效；建議可將粟米鬚煮成開水飲用（要選還沒施打農藥的帶殼粟米筍），且因粟米鬚的質輕，分量不多就能煮成一大鍋，可取6克煮2000毫升的水，以作一天飲用。

8.去水腫食物

高鉀食物，如香蕉、奇異果、紅棗、薯仔、牛油果、菠菜等。以及高碘食物，如紫菜、沙甸魚、蝦、帶子等海產類食品都有去水腫的功效。

▼高鉀高碘消水腫食物清單：（按圖了解👇👇👇）

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水腫成因

如果你水腫的原因不是疾病引起，大多是因為體內循環不好，比較常發生在下肢，像是久坐或久站導致血液循環不佳。體質性的水腫比較少在早上發生，通常在下午會最明顯，尤其是腳踝。也有部分女性的水腫是與生理期有關，但在經期過後就會恢復正常。

台灣營養師張瑞奇（Ricky）曾在媒體報道中表示，部分人發生水腫是體質性的，不須做任何治療，但如情況持續發生，或有明顯發展者，最好能請醫生作心、肝、腎、腎上腺等篩檢，以確知原因。若是病源性水腫，要早期治療，或長期觀察追蹤，切記別因被診斷為體質性水腫，或找不到其他病因，即自行濫用利尿劑，不但未能確實消腫，而反有傷身體。

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