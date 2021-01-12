放屁｜坑渠味腸胃炎魚腥味有腫瘤　7種屁聞出病細又臭小心大腸癌

放屁是正常生理現象，但放出來的屁味若太濃郁，除了尷尬，也要注意是不是生病了！台灣醫師許秉毅指出，每人1天平均約放10次屁，若超過20次可能就過多，還需留意。而吃了不同食物也會產生不一樣的味道，由於食物含有硫，像是肉類的含硫物經細菌分解後，放出來的屁就會產生硫磺味，醫師藉此分享7種不同的屁味供大家判別自己身體是否出問題。

台灣胃腸科醫師許秉毅在《健康2.0》中說明，吃了不同食物會產生不一樣的味道，也可以藉此判斷身體狀況，像是攝取較多蔬菜時，植物性蛋白也多，因此放屁氣味是屬「無味」；至於平常會吃肉的人，就會是「硫磺味」，但仍在正常範圍內；產生「臭雞蛋味」則是因為腸胃裡有過多未被消化的食物。

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許秉毅提到，若有糞臭味是蛋白質肉類攝取過多；另外，罹患腸胃炎的病人因為體內有壞菌，分解食物時會出現「排水溝味」。醫師也分享，日前一名患者有腸胃道出血的症狀，他放屁時一聞，就感受到「魚腥味」，若有惡性腫瘤長出壞菌時，也同樣會有這種味道。

最後，許秉毅解釋，如有較特殊感染，像是阿米巴痢疾或潰瘍性大腸炎，導致腸壁潰爛，放屁就會有「腐肉臭味」。醫師也提醒，大家一定要「廢物利用」，每天好好地「品味」一下自己的屁，藉以注意身體狀況。

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台灣外科名醫江坤俊則警告，若長時間一直放出「小量小量的臭屁」時，再加上排便習慣改變等7大跡象，就得小心是大腸癌。他說明，當大腸中有癌症腫瘤，生長夠大足以堵住糞便往下走之路徑，當其在大腸中長時間停留，會與細菌互有獨特交互作用，大腸癌即等於嚴重便秘，當氣體壓力大從阻塞處漏出，就會非常臭，「當你一直放小量小量的臭屁時，要小心是不是大腸癌前兆。」

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