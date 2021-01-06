連吃幾晩火鍋急性痛風！3個飲湯壞習慣傷食道飯前或飯後喝湯好？

連日低溫，讓人好想吃火鍋、喝熱湯暖暖身子嗎？喝湯是保健養生的方式之一，許多長輩常燉煮強健補身的人參雞湯、大骨湯。但有醫師強調，除了選擇適合自己體質的湯品外，還有「喝湯細節」要注意，因為不少人會犯下3個常見的「喝湯壞習慣」，可能傷及腸胃與食道，你就是其中之一嗎？

▼3個飲湯壞習慣 （按圖👇👇👇）

由香港註冊中醫師梁尹倩所創辦的養生資訊平台《CheckCheckCin》呼籲網友們務必甩掉3個喝湯壞習慣，其中包括「吃飽才喝湯」，如此一來容易過飽，有句話說「飯前喝湯，勝過良方」，挑在飯前先喝湯，既能滋養消化系統，也能避免進食過量、攝取多餘熱量。

梁尹倩分享的第二點則是「只喝湯不吃渣」，一般建議煲湯時間1.5～2小時即可，且煲湯的食材也保留部分營養，因此連同食材一起攝取才是最佳的喝湯方法。再來，「喝超熱的湯」也是大忌，雖說湯要趁熱喝，但熱湯容易灼傷食道，進而增加罹患食道癌的機會，因此建議放涼、待溫度降低後再飲用。

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火鍋湯底誘發急性痛風

天冷愛吃鍋，但當火鍋湯頭經過多種海鮮、肉類等食物滾煮後也會愈來愈濃郁，裡頭的普林含量也會隨著煮的時間而逐漸增加。台灣南投一名45歲陳姓男子就是如此，和友人連約了幾攤聚餐，在放肆享受海鮮鍋、麻辣鍋，再搭配啤酒，把「精華所在」的火鍋湯喝個精光，結果到了周末右腳大拇指腫脹難耐，抽痛又無力，甚至無法入眠，半夜緊急掛急診，發現是急性痛風發作。

痛風高危族

台灣衛福部南投醫院家醫科醫師詹德欽指出，火鍋湯如果喝太多，誘發急性痛風的機率也會提高。另外患有家族史、肥胖、長期飲酒、劇烈運動、減重、高普林飲食、腎臟疾病、代謝疾病、糖尿病、高血壓者也都是痛風的高風險群，需多加留意，降低痛風發作的機會。

醫師提醒，痛風是會復發的！平時可進行適度的運動，每日補充充足水分。如果曾經痛風發作過，於飲食上應控制熱量攝取，少吃脂肪類及高普林的食物，例如內臟、海鮮、酒類等。

火鍋湯如果喝太多，誘發急性痛風的機率也會提高。（林振華攝）

熱湯增食道癌風險

此外，熱湯也是誘發食道癌的危險因子！台灣台大醫院胸腔外科醫師李章銘表示，世界衛生組織（WHO）研究指出，滾燙的食物或醃製食物，都會增加食道癌的罹患風險。前者不一定單指湯品，「茶或咖啡喝太燙，也容易傷及食道」，但目前無證據顯示，吃到幾度以上容易致癌，只能提醒民眾會「燙舌頭」的食物少吃，喝熱湯時入口前先吹3口，才能降低風險。

食道癌具有高致死率，台灣每年約新增2400位病患，其中有超過9成為男性。李章銘表示，食道是一缺乏感覺受器的沉默器官，多數患者都是到吞嚥困難才發現，此時都已進入中晚期。

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