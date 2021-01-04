【二十四節氣】小寒注意保暖　冬季進補得宜「來年無病痛」？

剛度過了十六年最寒冷的元旦日，但不代表冬季已經結束。相反，按中國傳統曆法，1月5日是二十四節氣中的「小寒」，標誌著開始進入一年中最寒冷的日子，而天文台亦預期由星期三起氣溫會持續偏低。俗語說：「三九補一冬，來年無病痛」便道出了小寒時養生的重要性，在寒冷的冬季做好保暖工作及適量的食療進補，便可養精蓄銳，為來年春季做好準備。

保暖工作要做足 四肢上背最重要

適逢小寒來臨，氣溫驟降，有心血管疾病的患者特別容易感到不適，應著重身體保暖，手腳容易冰冷的人可穿戴手套和厚襪加強保暖。除了四肢及上背部的保暖措施要做足，也可根據身體情況添加衣物，如：有哮喘問題可圍上頸巾保護氣管；有心血管問題應戴上帽子，因頭部是氣血匯聚之處，戴帽保暖可避免腦部血管因接觸冷空氣而瞬間收縮感到不適，甚至出現腦中風和心臟疾病等血管疾病。

（圖片：epochtimes）

「儲熱量」渡嚴寒 避免生冷食物

不同時節也有不同的飲食特色，冬季養生著重「養腎防寒」，多吃富蛋白質的食物及在食物中添加適量辛香料也是不錯的選擇。除了可以補血、補氣、補陰及補陽外，更可以有助擴張血管，促進新陳代謝，有助禦寒。食材如葵花子、黑豆、鯽魚及羊肉等是特別適合小寒時食用。而因為冬日養重著重「儲熱量」過寒為主，故人們應避免食用「生冷」食物，如刺身及沙律等。

蛇羹、糯米飯是「小寒」必食？ 適合什麼體質人士食用？

很多人都會把蛇羹視作冬季進補恩物，因蛇肉屬溫補暖身的食物，有祛風濕、通經絡及補陽的功效，特別適合冬季食用。但要注意，食用蛇羹後不應食用「生冷」食物，否則便會抵消了蛇肉暖身的功效；食用蛇羹後也不應食用辛辣及煎炸食物，因兩者配搭有機會引致上火，出現便秘及流鼻血的情況。另外，因蛇羹屬燥熱食物，一些屬熱底及有感冒病患的人也不宜食用避免過度進補，以免出現濕疹、生暗瘡、便秘及牙肉腫痛的情況。

（圖片：Mang Wai-Leung）

而糯米也是寒冷季節宜食的食物，中醫認為糯米屬補中益氣的食物，有健脾暖胃及止汗等功效，特別適合一些氣虛、血虛、陰虛及陽虛體質人士食用，如：有助脾胃虛寒所致的反胃及汗虛等症狀。但需注意，並不是所有人都適合食糯米，一些皮膚疾病患者、有筋骨痛的問題、糖尿病患者及易有胃脹情況便不宜多吃糯米。因糯米屬「發物」，故容易導致及加重皮膚發炎的情況；而糯米質地較黏膩，故較難消化，容易造成胃脹問題，進食後可飲用具有消膩功效的普洱茶和山渣水，及外出散步以促進腸道蠕動，幫助消化。

（圖片：Read01）

冬日食療 防病治病好時機

有指蛇羹及糯米飯配搭食用有相輔相成的效果，但這種說法並沒有特別論據，《內經》在季節養生中曾道：「冬省鹹增苦，寒宜大補，以養心氣」，如果體質不宜進食蛇羹及糯米飯的人士，也可考慮根據身體狀況適時進食一些補心助肺，調理腎臟功效的食物，如羊肉、牛肉、芝麻、核桃、杏仁、瓜子、花生、棒子、松子與葡萄乾等，以益補身體。

堅果類如核桃、杏仁，有助於冬季調理腎臟。（圖片：theconversation）

小寒是二十四節氣中最寒冷的節氣之一，除了要保持身體和暖及適量的食療進補之外，適量的運動也可幫助養胃氣和渡過寒冬。