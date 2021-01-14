【青光眼】眼睛疼痛視力突然模糊或患急性青光眼　5大症狀勿輕視

青光眼是一種可導致眼盲的眼部疾病。三十五歲以上的成年人，每五十人中就有一人的視力會受到此病之威脅。當一些因素使眼球內水分泌增加或排出受阻時，會讓眼壓升高。當眼壓高到損傷視神經，在視野上出現缺損時，就稱青光眼。

青光眼分為急性和慢性青光眼兩種。慢性青光眼症狀不明顯，等出現症狀時，視神經已嚴重受損，需靠定期眼睛檢查，才能及早發現。急性青光眼發病突然，若不及時治療，幾天內就可能失明。而秋冬是青光眼急性發作的高峰期，因為晝短夜長，日照較弱，瞳孔會經常處於稍微變大的狀態，而瞳孔放大容易導致房水排出的隅角變窄，造成房水無法順利排出使眼壓升高所導致。

▼急性青光眼5大症狀（按圖率先了解👇👇👇）

慢性青光眼、急性青光眼的症狀

慢性青光眼：初期並無特別症狀，但視神經會慢慢損害，進而導致視野缺損，最大影響就是周邊視野，也就是眼角餘光的位置，眼睛往兩側看的時候，可能會看不清楚，但因為眼睛中心的視力還是很好、看得很清晰，所以感覺不到自己的視力有受損。

急性青光眼：通常會出現眼睛脹痛、視力突然模糊等情形，而且角膜會因壓力上升出現水腫，導致看燈時會出現虹暈 ; 有時會伴隨頭痛、噁心嘔吐等情形，故也常被誤認為是胃腸疾病。

罹患青光眼的高危險群

- 超過40歲 - 家族成員有人青光眼、或是視神經損傷 - 高度近視（600度以上） - 有高眼壓 - 有心血管疾病 - 血壓過低或過高 - 長期使用類固醇藥物的人

預防青光眼

許多人以為，青光眼一定是「眼壓過高」造成的，但大約有1/4兩眼已經中度青光眼、視野缺損的人，但還感覺不到有什麼特別的異常，多半就是覺得「眼睛很累」，或是覺得「眼鏡度數不夠」，甚至眼壓也是正常的。

雖然青光眼的人不一定高眼壓，但維持低眼壓，還是可以幫助預防青光眼，或是減緩青光眼的惡化；而要維持低眼壓，有幾個生活作息一定要遵守，戒煙、早睡早起、每30分鐘讓眼睛休息10分鐘，而屬於危險族群的人，也建議至少每年做一次包含視力、眼底的眼科檢查。

相關文章：【頭痛】急性青光眼誤當偏頭痛延醫會致盲！4種眼源性頭痛要識分

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

眼睛乾癢又疲勞？眼周６穴道明目又護眼

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】