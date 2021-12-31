腰痛｜腰痛有可能係疾病警號！臀腳感麻痺又代表神經有事?!

腰痛，輕則影響心情讓你無法專注；重則甚至會妨礙你的日常生活，連行步路都覺得痛不欲生。腰痛的種類、成因多不勝數，但應該如何分辦？哪些症狀反映了身體哪些毛病？日本NHK健康頻道便請來了專家講解各種腰痛特徵，是由什麼不同疾病引致。



日本媒體NHK的健康頻道，請來兩位專家教授紺野愼一先生以及川口善治先生，解釋腰痛的症狀，讓大家更了解自己的腰痛，方便在診治的時候更具體地陳述自己的病情，更快地獲得相應的治療。其實腰痛的成因有很多，當中主要可以分成腰的神經受損，內臟疾病，嚴重的腰椎疾病，或者是因為肌肉和關節等。

腰痛警號

接下來大家可以確認自己是屬於哪一種程度的腰痛，再判斷自己有沒有立即去看醫生的需要：

▼腰痛或是疾病警號！（按圖 👇👇👇）

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1. 只有身體活動時會痛，同時只有腰會痛

2. 由於腳痺而無法長時間行走

3. 臀部和腳會痛或感到麻痺

4. 彎腰就會痛

5. 停止活動仍會痛



只中了（1）只有身體活動時會痛，同時只有腰會痛

有可能是因為椎間關節或者是肌肉的問題而產生腰痛，這類情況沒有即時的危險，基本上1個月內就會消痛而無需要擔心。然而，如果症狀惡化並持續3個月以上，就建議到專科門診尋找醫生的專業意見。

但若然你會 2. 由於腳痺而無法長時間行走，或者，3. 臀部和腳會痛或感到麻痺這就有可是因為腰椎管狹窄或椎間盤突出等等神經受損的原因而感到疼痛，要注意的是這些症狀都是會惡化的。而當你是年過五十，又是4. 彎腰時會腰痛，那這就有可能是患上骨質疏鬆症的警號，痛楚是因為脊骨變得鬆軟脆弱，受壓後骨折所造成。

▼補充這5種食物有助預防骨質疏鬆（按圖了解👇👇👇）：

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至於是中了 5. 停止活動依然會痛的徵狀的人，要留意這是非常危險的徵兆，因為這樣的情況代表你可能患有內臟疾病，或者是脊椎出現了嚴重的問題。

教授建議出現了2-5的症狀的人，即使只是有其中一項的徵狀，都應該去求診。

▼同場加映：如何做肚臍操改善腰痛？（按圖了解👇👇👇）

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心理腰痛難診斷

教授解釋到腰痛有可經X光，CT(電腦斷層掃描)或者MRI(磁力共振)等醫療影像作診斷的，以及不可以用影像診斷的。不可經影像診斷的疾病，主要是因為關節或肌肉引起，亦可能是基於心機因素至成。大腦本來就具備鎮痛的功能，但當我們面對沉重的壓力，這個幫身體緩和痛楚，讓人可以繼續工作的機能就會停止運作，人就會開始慢慢地感覺到疊加起來的痛楚。

假如是因為心理因素而造成的腰痛，則不能經影像診斷。（unsplash@@yrss）

另一邊方面，例如是癌症、化膿性脊椎炎、椎間盤突出、腰椎管狹窄、骨折、終板炎等等，都是可以透過醫療影像去判斷的病症。有別於關節和肌肉受損或者磨蝕，此類疾病可能是由於細菌病毒的入侵而成，因此除了腰背痛及雙腿麻痺以外，有機會伴隨着出現發燒，排尿不順，便秘等病徵。

▼椅上拉筋預防腰痛？（按圖 👇👇👇）

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腰痛，有時並不是一塊膏布就可以解決的問題，僅僅是腰痛都可能代表你已經患上其他更嚴重的病，貼膏布有時只是治標不治本的方法。大家在工作的同時都應該要注意身體的情況，及早發現問題的根源，早日得以根治，才是良策。即使目前沒有受腰痛的問題困擾，都應該在空閒的時候多活動身體，適時解壓，預防長期積壓而成的痛症。

（參考資料：NHK健康頻道）

以上所刊的內容、療法、建議只供參考，並不能當作任何形式的醫療建議、診斷或診治。如有需要請儘早求醫並向相關專科醫生或專業人士了解

▼同場加映：坐姿扭轉式如何改善坐骨神經痛（按圖了解👇👇👇）

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