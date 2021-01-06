李香琴逝世｜飲茶食莓預防腦退化！劍橋研究呢3種茶減緩認知障礙

李香琴（1月4日）在醫院離世，享年88歲。李香琴2012年3次跌倒後，便再沒演出，也鮮有露面。其女兒受訪時表示，母親10年前開始有輕微中風、腦退化症及輕微柏金遜症。腦退化症近年有年輕化趨勢，但原來可透過飲茶預防！有研究發現，每日飲茶有助減少認知能力下降及腦退化風險。究竟飲什麼茶、如何飲才有效？

88歲李香琴（1月4日）在醫院離世，契仔萬梓良於訪問中透露，李香琴3年前已患腦退化症認不到人。而「光纖之父」高錕生前亦患有腦退化症。

▼ 李香琴及其他名人患腦退化症情況（按圖 👇👇👇）：

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腦退化症不是長者的專利，近年也有年輕化趨勢。根據《香港認知障礙症協會》資料顯示，現時全球每3秒便有1人確診腦退化（認知障礙症）。但腦退化其實可以預防。有研究發現每日飲茶和食莓，已可幫助預防或延緩認知能力退化。

飲茶可預防腦退化？

▼ 每日飲茶就可以預防腦退化？飲邊種茶才有效？飲幾多至夠？（按圖 👇👇👇） ：

刊登在《Aging》期刊的研究發現，飲茶能有效預防、減緩，甚至改善認知能力下降。研究由新加坡國立大學、英國劍橋大學及艾塞克斯大學共同合作，找了36名年齡60歲或以上人士參加，並收集他們的健康、生活和心理健康資訊，為他們進行神經心理測驗及磁力共振成像（MRI）檢查，由2015至2018年進行研究。

分析結果後，研究人員發現，每星期飲用不論綠茶、烏龍茶或紅茶（black tea）至少4次，並維持約25年飲茶習慣的參加者，大腦連結能力效率更高。研究人員指，此結果證明，飲茶有助減低大腦區域連結能力被打亂，能更有效處理接收的資訊。

▼同場加映：腦退化症狀與老化有什麼分別？（按圖 👇👇👇） ：

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研究團隊補充，其實之前已有研究證明，飲茶的人相比沒有飲茶習慣的人，有較好的認知功能。研究找了957名55歲或以上的中國人參加，發現規律飲茶，可減低認知能力下降風險50%。這項研究同樣發現，不論你飲紅茶、綠茶還是烏龍茶，只要是茶葉沖泡的茶，每日飲最少200毫升，可有助減低認知受損，或患腦退化的風險。

飲茶對人體有益，主要因為茶葉含有生物活性化合物，包括兒茶素（Catechin）、茶胺酸（L-Theanine）、茶黄素（Theaflavin）和茶红素（Thearubigins）。這些化合物具有抗發炎和抗氧化的作用，或能有助預防腦部出現血管損傷，及神經退化（neurodegeneration）。

食莓都可預防腦退化？

刊登在《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association）期刊上的研究發現，改變飲食、運動的習慣，再增加腦力訓練可有助延緩腦退化。

研究人員找了154位有阿茲海默症家族史的人，年齡介乎25至86歲之間，大多數人已出現認知功能大幅降低的情況，其中還有35人更診斷出有輕度認知障礙。在檢測這些人的血壓、血糖、膽固醇、體脂、腰圍，還有荷爾蒙濃度之後，發現其共通性，「隨著腰圍變大，大腦負責掌管記憶的海馬迴（hippocampus）會縮小，會開始出現各種失智的症狀。」

美國康乃爾醫學中心神經病學家Richard Isaacson就針對這部分，設計了一套預防方法，包括每周吃藍莓或士多啤梨半杯、每天食用橄欖油、每周做帶氧運動至少3次等，並進行18個月的試驗，結果不只改善了失智症患者的認知功能，對於健康的人，無論記憶力、思考能力都提升，否則，認知功能還是持續下降。

▼ 研究人員發現食莓有助預防腦退化外，還有哪些生活習慣有助預防腦退化？（按圖 👇👇👇）

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研究團隊補充，若已有認知障礙的人，必須要做到60％以上，才能提升認知功能，但對於健康的人來說，沒有做到60％，只做到一部分，認知功能還是提高了。

研究人員建議，大家仍需按照身體需求來改善生活習慣，所以在開始預防腦退化之前，不妨先去做全身性的健康檢查，並詢問醫生、營養師、運動教練自己適合什麼樣的生活方式，再來按部就班的執行，會比自己練習來得效果更好。

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