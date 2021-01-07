【失眠】臀部僵硬易失眠自我測試只須3秒　必學2動作改善寒症失眠

天氣轉冷，天文台預料本周氣溫趺至8°C，手腳冰冷人士更難以入睡，容易造成失眠，或令睡睡眠質素變差！開電視外購節目《健康原因就在X》其中一集便提到因為寒冷影響睡眠的原因，並提出簡易動作改善寒症，連50年的寒症也得以解決。

手腳冰冷困擾不少人，天氣寒冷時更甚。節目引述一項調查，顯示一萬名20歲至50歲的女性中，逾6成人有寒症，更有部分人因為寒症而失眠。腳趾凍得無法入睡、因為手腳冰冷或感到寒冷而不斷醒來等可稱為「寒症失眠」。

天氣凍難入睡？有什麼方法可以改善？（saseko/unsplash）

手腳冰冷為什麼令人難以入睡？

當我們到了晚上，為了讓已活動一天的身體休息，腦和內臟的溫度也會下降，好讓身體修復過來。最初，會先從手腳的末端血管開始釋放體內的熱量，令腦和內臟的溫度下降，使身體較易進入睡眠。可是，手腳冰冷的人士因血管無法再放出熱量，腦的溫度沒法下降，於是變得難以入眠。

▼同場加映：怕冷或手腳冰冷有可能是疾病警號（按圖 👇👇👇）

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寒症失眠原因跟臀部有關

專門治療寒症的專家伊藤剛醫生在節目中表示，造成寒症失眠的主要原因跟臀部有關。臀部有一條名為梨狀肌的肌肉（雙腳向外轉動時、保持姿勢時用到的內部肌肉），如果梨狀肌過於繃緊會令雙腳冰冷。

梨狀肌覆蓋著坐骨神經，坐骨神經有3條神經，當中交感神經是控制血管粗幼的神經。當梨狀肌僵硬，覆蓋於神經線，包著血管的交感神經受到壓迫和刺激，便會收緊並綁著血管，一直收緊會令血管堵塞，血液（為傳送熱能的媒體）流通變差，令溫度無法傳送至未端（即腳尖），沒法釋出身體的熱能，使人難以入睡。

使梨狀肌變得僵硬的成因包括：長期使用電腦、看電視、久坐不動、久站

▼你的臀部肌肉僵硬嗎？（按圖 👇👇👇）

睡前運動2分鐘 改善寒症失眠

有見及次，伊藤剛醫生分享了兩個睡前做的動作，只需在睡前花1至2分鐘，便有助改善寒症失眠。節目中，請來3位受寒症困擾50年、長年因為腳凍而瞓得差、寒冷天氣下無法入睡的參加者進行測試。他們在每晚睡前用壘球按摩臀部和腳趾泵血拉伸，維持一星期。結果顯示，3位的寒症得以改善，睡眠質素亦有提升。

▼動作一：壘球按摩臀部（按圖 👇👇👇）

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▼動作二：腳趾泵血拉伸（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：臀中穴以外，中醫亦提出幾個暖身穴位（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：除了做簡易動作和穴位，識得蓋被也有助暖笠笠地入睡：（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：想有覺好瞓亦可飲用一些暖身飲品（按圖 👇👇👇）

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