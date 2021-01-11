腦退化｜腦過勞致失智30歲已病發！留意10症狀防腦退化靠老朋友？

穿衣服、換手機，你都可以挑最流行的款式，但生病這種事，還是不要跟上流行比較好。舉凡失智、癌變、三高問題、睡眠障礙、骨質密度差……從前是老年人的困擾，但如今，也威脅著年輕人。台灣醫師洛桑加參指出，近年失智年齡層有下降的趨勢。日本腦神經外科醫師率先發出「智慧型手機失智症」警訊，請大家避免過度使用3C產品，造成的腦過勞。

「失智不是病，是一種症狀。」台灣醫師洛桑加參於《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》中表示，失智症的病因以阿茲海默症為最多，約佔了60 ~ 80％。其他還有腦血管病變、內分泌與代謝性疾病、外傷、感染、腦腫瘤等，也都有可能是造成失智的原因。

「年輕型失智症」每一千人就有一人發病

當出現不安、疲勞、憂鬱、睡眠障礙、忘記重要客戶名字、忘記出席重要會議時，最好能有所警覺。據統計，全台灣約有1.2萬人被診斷為年輕型失智症，30到64歲這個區段，平均每一千人就有一人發病。

當然這數字還可能更多，推估確診率僅三成。因為失智經常被理解為一種老人家容易得的退化性疾病，因此當年輕患者出現相關症狀時，很可能被歸入憂鬱、躁鬱、思覺失調這一塊。

覺得腦袋卡卡？十大警訊阿茲海默症前兆

關於阿茲海默的成因，目前專家已知它與腦細胞衰竭有關，最有可能的嫌疑犯是一種「β類澱粉蛋白質」斑塊。據推測就是它造成腦神經元損傷，並引發一連串記憶、認知與整體心智功能的退化。請留意以下十大警訊：

▼阿茲海默症十大警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 離開舒適圈時特別焦慮。 2. 忽略身體的梳洗與清潔。 3. 說話寫字出現用字上的困難。 4. 對時間、地點、空間感到迷惘困惑。 5. 漸漸淡出社交圈、鮮少跟朋友聚會。 6. 重複講一樣的話、重複購物、重複服藥。 7. 將物品放在不合常理的地方，如眼鏡在雪櫃。 8. 無法完成平常熟悉的事務，如回家迷路、沖咖啡糖加成鹽。 9. 判斷力變差，易落入詐騙陷阱（年輕時就常被騙的不算）。 10. 記憶力變差，屬於真正的遺忘（稍後能想起來的就不算）。

預防失智，你只需要「老朋友+新玩意」

洛桑加參在《簡單豐足：減法養生的52個關鍵字》（時報出版）書中提到，治療阿茲海默的方法，就跟真正有效的新冠疫苗一樣，還在努力研發、測試中。「目前仍沒有一種藥物能完全治癒阿茲海默，只能透過藥物與非藥物的方法，來減緩行為症狀。不過好消息是，預防的方法已經找到了。」

除了排除一些危險因子，比方說肥胖、糖尿病、高血壓、運動量不足之外，洛桑加參總結出最有效的2個方法，那就是老朋友以及新玩意。

老朋友：對生命抱有安全感至少有一、兩個知心好友或可靠的親人，讓你知道萬一自己遭受困難時，有人會對你伸出援手。樂觀、安全感愈多，受到失智侵擾的機率愈低。

新玩意：創造腦神經迴路的新連結腦細胞會衰退老死，但不管人活到幾歲，仍可以靠新玩意兒，幫自己創造出新的腦神經元迴路。把大腦想像成一座城市，當你有上百上千條路的時候，哪怕一條路被堵死，影響也不會很大。

看一本新書、造訪從沒到過的地方、學習新技能、學習新語言、養新寵物、吃從沒吃過的新餐點……每一項新的體驗，都會強化腦部的生理組成。預防疾病發生，可以是很快樂的一個過程。

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