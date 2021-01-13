口臭｜每日分泌唾液1公升口水太少致口臭？半個蘋果口部操去口氣

口臭、口氣大原因可能是牙周病，甚至感冒、鼻炎等問題，有時苦了身邊人而不自知。開電視外購節目《健康原因就在X》其中一集提到如何檢測自己有沒有口臭，除了教大家做口腔操去除口臭外，還指吃蘋果就即時去口臭！看看還有什麼去口臭食物！

口臭影響社交生活，經別人告知才發現有口臭問題更令人尷尬。《健康原因就在X》節目中便提供了一個簡單測試方法，只需一張紙巾便可測出自己有沒有口臭問題。

▼你有沒有口臭問題？（按圖👇👇👇）

▼如果你嗅到的味道像廁所味或其他味，可能反映出這些健康問題......（按圖👇👇👇）

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口臭分2種

口臭的原因主要分為兩類，包括病理口臭和生理口臭，當中有約8成的口臭都是由口腔問題造成。

病理口臭

例如患牙周病、蛀牙等口腔疾病，特徵是有一股好像魚類腐爛的臭味。

生理口臭

這類型的口臭與疾病無關，通常發生在剛剛起床的時候、肚餓、緊張、舌頭有白色舌苔時。

剛剛起床的時候口臭屬生理口臭，可吃半個蘋果即時去口臭！（Unsplash）

半個蘋果就可以去口臭！

如果起床後發現口臭，有什麼方法可以即時解決口臭煩惱？節目推介了一個即時解決口臭的食物，就是半個蘋果，因為蘋果含蘋果酸，可以吸去臭味。

▼除了蘋果，還有8種食物可以有助消除口臭：（按圖👇👇👇）

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口臭真正原因

人的唾液分為兩種，一種會在嗅到飯香等刺激時分泌，另一種則在口部不活動時也會24小時不停分泌帶黏性的固有唾液。

經常刷牙、做足口腔護理也出現口臭？治療口臭的專家中城基雄醫生在節目中指出，扁桃腺結石（口腔中一粒粒白色的東西）是造成口臭的原因，只要有扁桃腺的人士便有機會有扁桃腺結石，當結石積存太多便會出現口臭。

扁桃腺結石位於喉嚨深處的扁桃，扁桃有20至30個直徑3至4毫米的小洞，可黏附進入喉嚨的病毒和細菌，守護身體的健康，當細菌和病毒的屍骸積聚就會變成扁桃腺結石。扁桃腺結石通常會被自然吞下，或與痰一同排出體外。不過，固有唾液減少時，扁桃腺結石便容易積聚。

口乾症人士易唾液減少的情況

一般人每日分泌的唾液約有1至1.5公升，口乾症人士只有一半，而年紀增長、鼻炎、鼻塞、用口呼吸都有可能出現口乾症。

▼測試你有冇口乾症！（按圖👇👇👇）

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口部健康操去口臭

扁桃腺結石積存致口臭出現，節目就提供了一個口部健康操，可增加固有唾液，預防結石積聚，以去口臭，另外更有助預防感冒疾病。

▼口部健康操：（按圖👇👇👇）

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*如果發現有扁桃腺結石，應到耳鼻喉科專科求診，別用棉花棒自行清理結石！

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