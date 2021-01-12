【移民英國】醫療篇(二)—長期病患者須知 哪類人可免費領取藥物？

上文分享香港和英國的公營醫療（NHS）的分別及各需注意事項，對於不少萌生移民英國的念頭的港人是十分實用的資訊。由於不少港人移民都是計劃擕帶父母，因此醫療保障是一家老少移民的家庭是非常重要的一環。本文會進一步分享長期病患者移居英國後的藥物安排。

預先登記最近的診所 以防萬一

首先，已成功繳交健康稅 （IHS）並獲得資格享用NHS服務（重溫NHS服務對象及申請方法）的港人在找到安頓的居所後，應預先於NHS網站FIND a GP中輸入住址的郵政編號，尋找附近的診所，以備不時之需。

各大門診的資料如地址、電話、開放時間、醫生名單亦可即時在網頁上瀏覽，市民可根據自己的需求或評分選擇最合適的診所。求診時務必攜帶身份證明文件（如BRP或駕駛執照）及住址證明（如銀行、水電帳單、Council tax信件）等，前往該診所填寫表格進行登記。

（圖片：NHS）

成功登記後，會收到由NHS發出的確認信件。當身體不適時，可即時透過網上、電話或親身前往已登記的診所進行預約。普遍來說，求診者很難可以預約到即日診症，但如不想花太多時間等待，建議直接到藥房( 如連鎖BOOTS )找藥劑師講述自己的病情，一般藥劑師都能夠提供非處方藥物的建議。

（圖片：WeMP）

如何申請「豁免處方藥物費用」證明？

由於英國是醫藥分家式處理，當醫生給你開了處方藥物後，患者是需要自行到藥房購買或領取藥物。除了在蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭地區外，病人需自行支付每件藥品約£9.15英鎊的藥費。但凡以下合資格人士，可豁免處方藥物費用：

．15歲或以下的兒童

．16至18歲全日制學生

．60歲或以上長者

．孕婦及初生孕婦（嬰兒不足一歲）

．患有特殊疾病人士（例如：癌症、糖尿病、永久性肢體殘疾等等）

．住院病患

．正在領取政府部分福利津貼人士

合資格人士可向醫生申請為期五年的豁免處方藥物費用證明（Medical Exemption Certificates），成功申請後會於十日內會發放證明書。

（圖片：NHS）

如何購買「處方藥物預付月票」？

如果屬於長期病患者但又不符合上述資格的人士，可以考慮於購買處方藥物預付證明書（Prescription Prepayment Certificate），PPC月票分為3個月（£29.65） 及12個月(£105.90），長期病患者只需持有證明書便不用每次付費，可於月票生效期間領取處方藥物。

如果長期病患者是需要於3個月內領取多於4件藥物；或12個月內需要多於12件藥物的話，於NHS網頁購買PPC月票會相對逐次付費便宜。