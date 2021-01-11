【限時加推】成為醫師Easy新會員　即送鴻福堂$50現金券！

醫師Easy會員迎新活動一月限定加推，於1月11日起至1月31日，進行簡單步驟便有機會得到不同的豐富獎賞！現凡下載醫師Easy手機應用程式，登記成為新用戶；回答簡單健康相關問題，即有機會得到限定獎賞，其中包括：鴻福堂現金券／Aqua Pro+Tech 防疫消毒滅菌噴霧／Eliment Fitlax 14 Day Pass 尊貴會籍（數量有限，先到先得，送完即止） 。每人每個電話號碼只可登記一次，而迎新禮品將於2月28日前陸續以郵寄形式派發到你手！

即睇拎禮物玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

Android手機：按此下載

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２. 選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，便可即時免費註冊成為醫師Easy專屬用戶。

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３. 點選醫師Easy手機應用程式內的主頁橫幅，即刻參與問答遊戲。回答簡單問題，填寫相關個人資料，包括：姓名、住址、電郵及電話號碼，便可選擇心水禮物。

迎新獎賞包括：

＊本次會員迎新禮品只限三選一，每人每個電話號碼只可登記及獲獎一次，如重複參與將會被取消資格，而不作另行通知。＊

第一激！鴻福堂$50現金券（三選一）

鴻福堂現金券（每張價值$50，名額201個，先到先得。）

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第二激！Aqua Pro+Tech防疫消毒滅菌噴霧（三選一）

（圖片由 Aqua Pro+Tech 提供）

Aqua Pro+Tech 防疫消毒滅菌噴霧 60mL 裝（每支價值 $68，名額24個，先到先得。）

疫情下，大家外出都必備各種消毒用品。Aqua Pro+Tech 引入嶄新的日本科技，推出「香港製造」的 防疫消毒滅菌噴霧，已通過各項歐盟及國際標準測試認證。不但安全無毒，有效殺滅99.99%細菌病毒；更不會刺激及修害皮膚，嬰幼兒， 孕婦和皮膚敏感（如：濕疹）人士都適用。

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第三激！Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍 + 2 節個人健身教練指導課程（三選一）

Eliment Fitlax 14 Day Pass尊貴會籍（價值$744）+ 2 節個人健身教練指導課程（價值$1600）（每份總值 $2344，名額115個，先到先得。）

運動是維持健康的最佳方法。Eliment Fitlax 提供超過三十種獨家體驗課程，包括：VR健身、瑜珈、核心肌肉鍛鍊，拳擊及武術等。更設有六大元素區域，設計源於五行陰陽概念，照顧用戶的不同需要，全面提升健康素質。不少明星、藝人亦是忠實粉絲。

＊注意： 2 節個人健身教練指導課程，必須配合14天的有效會籍使用。＊

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