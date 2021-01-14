【凡士林】G.E.M自製最強保濕面膜！止痕防濕疹6功效點搽最補濕？

天氣寒冷又乾燥，令皮膚乾出現細紋、嘴唇腫又爆拆，除了塗護膚品，還有不少人會選擇凡士林（Vaseline）。凡士林最廣泛的用途是當潤膚膏、潤唇膏使用，但凡士林原來還有其他功效？網傳可以去頸紋去黑頭又是否真的有效？

凡士林去頸紋、黑頭？

凡士林是不少人冬天必備用品之一，最為人熟知的功效是潤膚。鄧紫棋（G.E.M.）就曾於網上分享凡士林當面膜的另類用法，並稱此方法為「史上最強保濕面膜」。不過，這些偏方又是否有效，又有什麼要注意？

▼鄧紫棋的「史上最強保濕面膜」：（按圖👇👇👇）

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皮膚及性病科專科醫生林旭強表示，凡士林屬於一種封閉劑，有助鎖住皮膚水分，減少水分流失，與一般保濕潤膚膏有別。但用作面膜時必須謹慎使用，因為凡士林面膜會較焗身，倘若本身長有暗瘡或粉刺，或會增加生暗瘡和粉刺機會，令情況加劇。而凡士林去頸紋的方法暫未有科學根據，如使用這些偏方，長時間下會增加毛孔閉塞機會。

除此之外，網上亦有傳凡士林可以去黑頭？林醫生回應，相信凡士林對去黑頭的幫助不大，還是建議日常應徹底潔面，並使用果酸類產品或A酸藥膏去黑頭。

凡士林功效

凡士林除了潤膚，還有止癢、預防濕疹的功效。

▼凡士林功效：（按圖👇👇👇）

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皮膚科醫生指出凡士林能夠在皮膚上形成密封屏障，故可滋潤肌膚，但容易阻塞毛孔。（《29+1》劇照）

邊類人要慎用凡士林？

林醫生稱，大部分人都適宜使用凡士林，因較少有導致皮膚過敏的情況出現。惟屬於暗瘡肌膚、生暗瘡或粉刺的人士便要謹慎使用，由於產品屬封閉性原理，使用後有機會閉塞毛孔，出現暗瘡或粉刺。

與凡士林成分相同產品效果一樣？

凡士林含有「石油凝膠」（Petroleum Jelly），冷霜（Aqueous Cream）、「豬油膏」（Emulsifying Ointment）等，一些潤膚產品中也會有不同濃度的凡士林成分。

雖然這些產品有「石油凝膠」（Petroleum Jelly），但不宜當作凡士林使用。由於製作過程混合了不同成分，產品質地和功效也有機會不同，例如冷霜是比較「Cream狀」較稀身。

凡士林可在唇上使用。（ecom애콤 Youtube影片截圖）

凡士林使用貼士

▼使用凡士林有什麼貼士？（按圖👇👇👇）

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1. 塗抹方向：順著毛髮生長方向

林醫生提醒，塗一般潤膚膏包括凡士林時須留意塗抹的方向，應順著毛髮的生長方向塗抹，可減少閉塞毛孔的情況。若反方向塗潤膚膏，較易令毛孔閉塞，增加毛囊炎風險，例如出現輕微搔癢、皮膚紅腫、紅色丘疹、帶有白色粉刺的丘疹等。

2. 塗抹次序：先塗保濕產品

當皮膚極乾燥，沒有水分存於皮膚，塗抹凡士林反而成為封閉的屏障，無法將水分鎖住。因此，應先用保濕產品，再用凡士林鎖住水分，達到潤膚功效。

3. 塗抹時機：沖澡後

在洗澡後塗抹凡士林是最吸收的時候，可在洗澡後輕輕印乾水分，然後立即塗上潤膚膏包括凡士林。

4. 加強保濕的輔助工具：保鮮紙

如欲加強保濕效果，可適當使用保鮮紙，增加鎖水程度。手板、腳板位置特別乾燥時，可在睡前塗上凡士林，再加上保鮮紙。但留意，此方法非所有人適用，當皮膚十分乾燥時，應先加強保濕再使用凡士林，才能達致理想效果。

冬天潤膚注意

除了使用保濕潤膚產品，亦應注意日常生活，避免加劇乾燥不適。林醫生提醒，洗澡時別使用過於高溫的水，因為熱水會沖洗皮膚的脂質，脂質減少難以鎖住水分。而洗澡時間亦不宜過長，會致保護皮膚的水分流失。

▼同場加映：潤膚食物使肌膚回復滑嫩（按圖👇👇👇）

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