背痛｜44歲男指麻手臂痛椎間盤突出！治療6周無效需移除椎間盤？

台灣一名44歲男性平時工作需長期坐在電腦桌前，下班後就是滑手機，是標準低頭族，兩周前隱約感覺到上背痛，之後連手臂手指都疼痛發麻，吃止痛藥都沒用，就醫檢查才發現是頸椎間盤突出，壓迫神經。醫師提醒，若是椎間盤有破裂、保守治療無效等情形出現時，則須考慮手術將椎間盤移除，達到神經減壓的效果。

該名男性自述，除了上背痛，每當頭往後仰時，好像一股電流從手臂傳下，甚至覺得手臂愈來愈無力，自行服用止痛藥但效果有限，就醫經過問診及身體檢查、頸椎X-光檢查，安排磁力共振檢查，證實為第4-5、第5-6、第6-7節頸椎間盤突出，壓迫神經。

▼頭部前傾愈多，頸椎壓力愈大？（按圖了解👇👇👇）

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台灣台北市立聯合醫院中興院區復健科主治醫師厲家珍指出，頸椎間盤突出通常發生在30至50多歲的成年人，成因通常是不正確的姿勢導致頸部椎間盤持續受到壓力，或外傷也會造成外傷性椎間盤突出。

厲家珍表示，一般來說，病人通常會抱怨頸部疼痛，當突出的椎間盤壓迫到神經根後，就會引起上肢的神經學症狀，包括酸、麻、痛以及有時會有電擊一般的疼痛感，若壓迫影響到運動神經根，則會出現上肢無力症狀，在X光上有時可見到較狹窄的椎間盤空間，但主要診斷還是依靠磁力共振掃描，才能看到神經受到壓迫的情形。

治療主要分為保守治療以及手術治療。若是椎間盤輕微突出且神經學症狀較不嚴重時，可以考慮先採取保守治療，包括休息、口服藥物、熱敷、電療、頸部牽引、頸部肌肉運動訓練、改變姿勢習慣及脊椎藥物注射等方式，大部分病人的症狀能在六周內逐漸獲得改善回到正常的活動，若是椎間盤有破裂、保守治療無效就須考慮手術將椎間盤移除。

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