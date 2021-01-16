失智症｜得閒就睇手機欠專注力10大症狀　專家教1招防數碼失智症

隨著智能手機的普及，人們總是習慣刷著手機度日。最新一期的日本節目《世界一受けたい授業》，也聊起了現代病的話題，其中就包括過度依賴電子產品和網絡後，普遍出現的「數位失智症」。

在節目上，多名日本醫師定義所謂的「數位失智症」，是指過度使用和依賴電子產品，導致記憶力和精神集中度變差。

醫師表示，現代人已經習慣就算不動腦也沒關係，上網超便利，這是發病的原因。「數位產品愈來愈普及，想靠自己頭腦記憶的人愈來愈少。」

▼十大「數位失智症」症狀你中了幾條？（按圖率先了解👇👇👇）

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節目組請醫生列出10種生活習慣和行為，看看大家有哪些「數位失智症」的症狀：

症狀一：只要一有空閒時間，就會習慣性掏出手機。 症狀二：習慣用手機拍下要記的內容。 症狀三：連爸爸媽媽的手機號都記不住。 症狀四：害怕與社會脫節，隨時隨地都想看新消息。 症狀五：突然想不起有些字該怎麼寫。 症狀六：凡遇到不懂的事都上網搜索，但卻記不住搜索過的內容。 症狀七：沒有手機的話，就走不回出發地點。 症狀八：看到熟悉的面孔，卻想不起他的名字。 症狀九：注意力不集中，容易犯低級錯誤。 症狀十：大腦和身體都經常處於疲勞狀態。

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每天一小時「什麼都不碰」戒掉網路成癮

這10種生活習慣和行為，你中了多少個呢？日本醫學博士石見陽表示，只要中了5個以上，可以說就是「數位失智症」的高風險群體了。

要說應對「數位失智症」的方法，說來簡單但重在堅持。醫生建議，大家應該每天都騰出一些「什麼都不碰」的時間，比如，在一小時內不要觸碰任何數位產品，但是可以看看書。

「現在人們需要數位排毒（Digital Detox），遠離智慧型手機和電腦等電子設備一段時間。」醫師建議，要是自制力不夠強大的話，可以在手機上設置限制app的使用時間，盡量不要把所有空閒時間都用來上網，可以轉移注意力找找其他快樂。

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參考資料：12月19日の「世界一受けたい授業」は…現役医師に緊急アンケート！危険な新現代病！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】